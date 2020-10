Dok radnici traže pomoć za opstanak, Mital opet želi u GIKIL

LUKAVAC - Više od 100 radnika GIKIL-a rano danas održalo je miran zbor pred zgradom Uprave, gdje su pričali o svojim problemima i tražili rješenja.

Radnici prvenstveno traže da se riješi problem toplog obroka koji nisu dobili pola godine, ali i pozivaju vlast da im pomogne naći strateškog partnera.

Za višegodišnje probleme nisu krivi radnici i oni ne treba da ispaštaju, smatra Sindikat.

"Ovdje je 970 radnika koji ne znaju gdje su. Politika prošlosti 16-17 godina već je dovela do toga da se radnici boje za svoju egzistenciju i za svoje porodice. Propusta ima. Dajte da nađemo odgovorne i da oni budu kažnjeni. Sve se lomi preko radnika", rekao je Nurdin Đuzić, predsjednik Sindikata radnika GIKIL-a.

Đuzić je podsjetio na veliki problem fabrike, to što nema okolinsku dozvolu, koja dalje uslovljava uvoz sirovina i normalno funkcionisanje. Stoga se Sindikat za pomoć obratio i Vladi TK.

"Vlada TK nikakve ingerencije niti ovlasti nema nad društvom GIKIL. Kada je uveden stečaj nad Koksno-hemijskim kombinatom (KHK), koji je suosnivač GIKIL-a, sve ingerencije po Zakonu o privrednim društvima FBiH prelaze na stečajnog upravnika i stečajnog sudiju", rekao je Asmir Hasić, ministar privrede TK, i dodao da GIKIL ima dugovanja od 170 miliona dolara za repromaterijal te oko 50 miliona KM radničkih tužbi. Spas fabrike svi vide u strateškom partneru.

"Nezvanično, trebalo bi doći do nekih razgovora. Čak se i Mital javio da bi volio održati sastanak putem video-linka. Ja na to nisam pristao jer nemam ingerencije niti ovlasti za to", priča ministar.

Radi se, naime, o Pramodu Mitalu, koji je zajedno sa Radžibom Dašom i Paramešom Batačarijem prošle godine uhapšen i za višemilionsku kauciju pušten te je napustio zemlju. Njih trojicu kao upravljačku strukturu GIKIL-a terete za organizovani kriminal, zloupotrebu položaja i ovlasti i izvlačenje miliona iz fabrike. Sve to dešavalo se dok nije ulagano u fabriku, a okoliš se onečišćavao. Radnike plaši kako dalje.

"Fabrika mora raditi. Nema te sile koja će doći i zatvoriti je. Oni koji pričaju o zatvaranju, to je njihova politika u skupštinama i na sličnim mjestima. Radnička prava se moraju steći. Dok je nas radnika, niko neće zaustaviti posao", kategorično tvrdi radnik Kasim Imamović.

Šta i kako dalje od Uprave firme nije bilo moguće saznati, jer se nije željela obratiti medijima i javnosti.