Domaći skijaši spasili sezonu na bh. skijalištima

BANJALUKA - Skijališta na bh. planinama rade punim kapacitetom, a najviše skijaša dolazi upravo iz naše zemlje, dok je manji broj njih iz susjednih zemalja.

Kako kažu iz skijaških centara, pandemija je uzrokovala nemogućnost dolaska velikog broja gostiju iz regije, ali je mnogo stanovnika BiH odlučilo da zimuje na bh. planinama.

U Olimpijskom centru "Jahorina" ističu da su gotovo svi smještajni kapaciteti popunjeni, a skijalište već danima radi u punom kapacitetu.

"Gosti najviše stižu iz naše zemlje, ali i zemalja regiona, Hrvatske, Srbije, Crne Gora i Slovenije", kazali su iz OC "Jahorina", dodavši da su zadovoljni zimskom sezonom te da je ukupan promet povećan za 12 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

"Dosad je na Jahorini od početka sezone skijalo gotovo 79.000 skijaša, što je u odnosu na prethodnu godinu manje sedam odsto. Zahvaljujući dobroj organizaciji skijanja i pripremi ski-staza povećao se broj vožnji za dva odsto", kazali su u OC "Jahorina".

Cijene na Jahorinu, kako navode, nisu se mijenjale.

"Kako smo u toku perioda koji je najpopularniji za zimovanje, cijena dnevne ski-karte iznosi 55 KM, ali smo pripremili i popuste, i to od 15% u periodu od 21. do 24. januara na karte koje se kupe i iskoriste u tom terminu, kao i popust od 20% u periodu od 28. do 31. januara", dodaju iz OC "Jahorina".

I iz Centra "Vlašić ski" na Babanovcu potvrđuju da su zadovoljni posjećenošću, te da su domaći posjetioci najbrojniji.

"S obzirom na situacija u vezi s pandemijom i zabranama, mi smo prezadovoljni brojem gostiju. Većinom je to domaća populacija, ali ima i mali broj skijaša iz Hrvatske", kazali su iz ovog centra.

Prema njihovim riječima, cijena cjelodnevne ski-pas karte iznosi 28 KM. U ponudi imaju i dvije poludnevne karte, koje koštaju 19 KM, i to od devet do 12.30 i od 12.30 do 16 časova.

"Noćno skijanje, koje je srijedom, petkom i subotom, traje od pola sedam do pola deset i košta 20 KM", dodali su iz "Vlašić ski".

Iz "Ski kraljice" s Kupresa kažu da zbog zabrana i pandemija nisu očekivali dobru sezonu, ali da su prijatno iznenađeni trenutnom situacijom na skijalištu.

"Nismo očekivali veliku posjećenost, uzevši u obzir zabrane, kao i to što smo skoro otvorili sezonu. Mi smo zadovoljni, skijalište i restoran su posjećeni, čak možemo reći da je sezona iznad očekivane", rekli su iz "Ski kraljice".

Kako kažu, nezadovoljni su popunjenošću smještajnih kapaciteta, jer je broj gostiju upola manji u odnosu na prošlu godinu.

"Nismo imali nikakvih očekivanja, jer naši stalni gosti nisu mogli doći, ali smo ipak prijatno iznenađeni brojem domaćih gostiju", kazali su iz "Ski kraljice".

Cijene su, kako navode, povoljne. Dnevna karta košta 25 KM, a poludnevna 15 KM. U cijenu dnevne karta ulazi i noćno skijanje.

Iz skijališta "Kozara" navode da su tek prošle sedmice otvorili sezonu skijanja, ali da već rade punim kapacitetom.

"Sva sreća da smo imali dovoljno prirodnog snijega koji je stvorio uslove za skijanje", kazali su iz ovog skijališta.

Cijene su, prema njihovim riječima, vrlo pristupačne posjetiocima i skijašima.

"Cijene nismo mijenjali, dnevni ski-pas iznosi 18 KM, noćno skijanje šest KM, a dječji ski-pas 10 KM", dodali su iz skijališta "Kozara".