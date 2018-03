Dubravko Vojtaljuk iz Jablana: Guske pametne životinje, uzgajanje unosan posao

BANJALUKA - Dubravko Vojtaljuk (30) iz Jablana kod Banjaluke jedan je od rijetkih uzgajivača peradi koji u svojoj kolekciji ima i najkrupnije guske u svijetu - tuluske guske teškog tipa čija težine prelazi 15 kilograma. On tvrdi da su u pitanju izuzetno pametne životinje, a da su priče o njihovoj gluposti samo stereotip.

"Same se za sebe brinu, moje je samo nahraniti ih danas ostalo je sve njihova briga. Pogotovo kad imaju male, jako su dobre majke i dobro se snalaze u prirodi naročito kada su jatima onda je to već kao jedna velika porodica", rekao je on.

Vojtaljuku, koji je zaposlen kao vozač u jednom banjalučkom preduzeću, uzgoj rasne živine je hobi, a iako ima kokoške, patke i prepelice, guske su mu na prvom mjestu.

"One su me uvijek fascinirale svojom jednostavnošću. Prvenstveno ta tuluska guska - super teški tip, koje kod nas u BiH nema i uvijek sam težio da ih nabavim", ispričao je Dubravko Vojtaljuk .

Nabavio ih je 2016. godine, a sada pored četiri odrasle jedinke, vodi brigu i o pet jaja iz kojih se nada da će uspjeti izleći mlade.

Obzirom da je teški tip tuluske guske teško pronaći, a i da se cijena odraslih guski kreće do 500 KM, Vojtaljuk je se u međuvremenu posvetio i uzgoju srednjeg tipa. U vrijeme posjete ekipe AA u njegovom dvorištu na hladnom zimskom danu i snježnom pokrivaču uživalo je 70 tuluskih gusaka srednjeg tipa čija se težina kreće oko 10 kilograma.

Vrhunsko meso

Prema njegovim riječima, guskama, pošto imaju tri sloja perja, najviše odgovara zima i po čitav dan na zimi leže na snijegu. Sa druge strane ljeti se rashlađuju ulaskom u vodu. Guske su, kaže Vojtaljuk, veoma jednostavne za uzgoj, jer oko njih nema velikih obaveza. Osim toga, izabrao je vrstu tuluskih gusaka koje manje gaču, kako bi što manje smetale i njemu i komšijama.

"Ima i neke koristi od njih. Najkorisnija je njihova mast, tačnije loj koji je prirodni lijek protiv bronhitisa, kašlja, laringitisa, astme, za probleme sa disajnim putevima, pogotovo kod djece. Sve ostalo se može iskoristiti sem kljuna", rekao je on.

Prema njegovim riječima, poznato je da se perje koristi za odjevne predmete, jastuke i jorgane.

"Meso je vrhunsko, puno proteina i poželjno je da jedu djeca, a i odrasli jer nema holesterola. Džigerica je najcjenjenija u svijetu poslije kavijara samo što to kod nas nije toliko zastupljeno, nemamo mi taj mentalitet", ispričao je Vojtaljuk i dodao sa se nada da će guščije džigerice i kod nas postati cjenjenije.

Iz godine u godinu povećava se broj zaintersovanih za meso, a njega je kontaktiralo i nekoliko restorana koji planiraju u svoju ponudu uvrstiti specijalitete od gusaka.

Tokom sezone Vojtaljuk ima oko 150 jedinki, a sada je sezona parenja, pa se nada da će na ljeto imati i preko 150 gusaka.

"Inače, 95 odsto jaja koje one snesu koristim za podmladak, jer one jako malo jaja snesu, jer nose godišnje tokom dva do dva i po mjeseca", rekao je on.

U ishrani koristi samo jaja za koja zna da ne mogu iz njih da se izlegu mladi, a to su jaja lakša od 150 i teža od 200 grama.

"Što se tiče vrijednosti, četiri do pet puta su vrijednija od kokošijih jaja i veća", rekao je Vojtaljuk.

Za razliku od običnih bijeli gusaka karakterističnih za uzgoj u BiH, tuluske guske imaju mnogo manje sala odnosno loja, ali je ono prema riječima Vojtaljuka i duplo kvalitetnije. Pošto se malo ljudi bavi proizvodnjom guščije masti za liječenje česte su i prevare, pa je Vojtaljuk svoj proizvod testirao u Veterinarskom institutu Republike Srpske "Dr. Vaso Butozan", kako bi imao dokaz da prodaje autentičan proizvod.

Muzika i inkubatori

"Kada sam pričao sa stručnjacima, kažu da su rezultati analiza fantastični, što mi je drago, a i vidi se po samim korisnicima, jer uvijek se vraćaju i šalju nove što je znak da je to to", kaže on.

Kaže da je zaokružio proces obzirom da ima i tri inkubatora u kojem leže živinu koju i uzgaja. U vrijeme posjete ekipe AA prvi mladi počeli su da se legu. Da bi postigao uspjeh u inkubatorima, Dubravko Vojtaljuk godine je posvetio istraživanju i edukaciji obzirom da je za različite vrste potrebna različita temperatura, vlažnost vazduha i mnogi drugi parametri.

U istu prostoriju sa inkubatorima Vojtaljuk je smjestio i prepelice, a ono što je posebno interesantno jeste da im po cijeli san pušta muziku.

"One su specifične po tome što se jako uplaše svaki put kada uđete u prostoriju. Zbog toga im ostavim upaljen radio, pa kada uđem ne reaguju uopšte", ispričao je on.

Njegov hobi predstavlja mu dopunu kućnog budžeta. Kaže da kada bi gledao na zaradu i popisao sve troškove, veoma bi lako odustao od svega.

"Opet, čovjek je na selu, malo zanimacije i prvenstveno ljubav prema životinjama me tjeraju dalje", rekao je on.