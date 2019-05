Dug za poreze i doprinose premašio 232 miliona KM

BANJALUKA - Dug javnih zdravstvenih ustanova u RS za poreze i doprinose na kraju marta je iznosio više od 232 miliona maraka, od čega je skoro 171 milion KM dug za dospjele a neizmirene tekuće obaveze, a oko 61 i po milion maraka dug za neizmirene reprogramirane obaveze, podaci su Poreske uprave RS.

Kako su naglasili, nemoguće je primijeniti sve mehanizme prinudne naplate zbog specifične djelatnosti ovih ustanova.

"Što se tiče javnih zdravstvenih ustanova u RS, činjenica je da imaju problema da izmiruju rate dospjelih reprogramiranih obaveza, kao i tekuće obaveze. Poreska uprava RS je u prethodnom periodu donosila rješenja o pokretanju postupaka prinudne naplate dospjelih a neizmirenih poreskih obaveza javnih zdravstvenih ustanova", istakli su za "Nezavisne" u Poreskoj upravi RS.

Međutim, pojasnili su u Upravi, imajući u vidu da se radi o poreskim obveznicima koji obavljaju specifičnu i osjetljivu djelatnost od javnog interesa, protiv tih poreskih obveznika kao takvih nije bilo moguće primijeniti sve mjere prinudne naplate propisane zakonom.

Naveli su da, ukoliko bi Uprava preduzela sve mehanizme prinudne naplate kod javnih zdravstvenih ustanova koje imaju dugovanja, to bi dovelo do onemogućavanja pružanja zdravstvene zaštite građanima u tim ustanovama, a što bi moglo dovesti i do životne ugroženosti bolesnika.

"Tako da je Uprava naprosto prinuđena da u tim slučajevima pokaže društvenu osjetljivost i odgovornost, prije svega zbog pacijenata, odnosno naših građana", ističu u Poreskoj upravi.

Kazali su da Uprava ima nekoliko mjera koje su joj na raspolaganju u postupku prinudne naplate, a to su blokada žiro računa, obustave na ličnim primanjima obveznika, pljenidba gotovine, zatim pljenidba pokretnih stvari, zapljena potraživanja poreskog obveznika, kao i upis hipoteka na nepokretnoj imovini.

Očekuju da će najavljene nove mjere Vlade RS osigurati fiskalnu disciplinu i održivost zdravstvenog sistema Republike Srpske.

Podsjećanja radi, Radovan Višković, predsjednik Vlade RS, ranije je najavio sanaciju dugova u zdravstvu.