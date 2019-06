Džakula: Ne znamo šta će se događati kada istekne zabrana blokade računa UIO

BANJALUKA - Direktor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) Miro Džkula izjavio je danas da je van nadležnosti UIO šta će se događati nakon što istekne odluka Suda BiH kojom je Republici Srpskoj do 11. septembra zabranjeno da blokira račun UIO s ciljem naplate milionskog duga.

"Preduzimamo sve potrebne korake i radnje da bi prevenirali postojeće stanje. To je do vlada i do Upravnog odbora. Presude suda se moraju poštovati, a način rješavanja je izvan ingerencija Uprave, iako ona trpi posljedice", rekao je Džakula novinarima u Banjaluci.

Sud BiH odbio je žalbu Pravobranilaštva Republike Srpske na rješenje tog suda kojim je Srpskoj zabranjeno da blokira račune UIO BiH s ciljem naplate milionskog duga.

Ovo je treća žalba Pravobranilaštva Srpske koju je Sud BiH odbio, tako da rješenje kojim je Srpskoj zabranjena blokada UIO ostaje na snazi do 11. septembra.

Republika Srpska već duže od godinu dana ne uspijeva da naplati 28 miliona KM duga od UIO, iako ima pravosnažnu presudu. Razlog za to su žalbe koje je UIO već tri puta ulagala, a Sud BiH ih usvajao i obustavljao izvršenje sopstvene presude.