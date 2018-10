Džek Ma otkriva šta je potrebno za rad u Alibabi

PEKING - Džek Ma, osnivač tehnološke kompanije "Alibaba" čije se bogatstvo mjeri milijardama, kaže da poslovni razvoj podrazumijeva angažovanje pravih ljudi, kod kojih je važan i koeficijent emocija a ne samo inteligencije.



"Alibaba" je danas gigant Internet trgovine sa više od 80.000 zaposlenih širom svijeta i jedan od najatraktivnijih poslodavaca u Kini, a Ma navodi da je na početku i sam griješio kada je angažovao vrhunske stručnjake koji se nisu uklopili u kompaniju.



Sada kaže da je njegovo prvo pravilo prilikom zapošljavanja da izbjegava "najbolje" ljude i "stručnjake", prenosi CNBC.



"Mrzim ljude koji dolaze kao eksperti zato što nema eksperata za budućnost, oni su uvijek stručnjaci od juče", rekao je on.



I, kako je dodao, nema "najboljih ljudi".



"Najbolji ljudi su uvijek u vašoj kompaniji, vi ih obučavate da postanu najbolji", naglasio je Ma.



A to, kako je objasnio, počinje time što angažujete ljude koji su spremni da uče i ne plaše se da naprave grešku.



Ma, koji je poznat i po tome što ne zapošljava najbolje studente, kaže da "elita sa koledža" brzo postane frustrirana kad naiđe na teškoće u realnom svijetu.



Ipak, kandidati za rad u "Alibabi" moraju da budu dovoljno inteligentni da bi mogli da se kreću u poslovnom okruženju koji se stalno mijenja, kaže on.



Kineski biznismen otkriva i da više voli da sarađuje sa ljudima koji imaju dobar koeficijent emocija (EQ) jer smatra da su oni bolji lideri i timski igrači, ali napominje i da bez inteligencije (IQ) ne mogu daleko da stignu.



"Treba da imate EQ da radite sa drugima, a treba da imate i IQ tako da znate šta da radite", rekao je Ma.



On kaže i da mu je optimizam puno pomogao da izgradi "Alibabu" kakva je ona danas.



"Kao preduzetnik, ako niste optimista, vi ste u problemu. Tako da ja biram ljude koji su optimisti", zaključio je kineski milijarder.