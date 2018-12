Džepni vodič dovodi svjetske putnike u RS

BANJALUKA - Svjetski poznati turistički džepni vodič za mlade turiste od 16 do 35 godina "In your pocket" trebalo bi do polovine 2019. godine da bude urađen za Banjaluku, Trebinje i zajednički za Višegrad i Foču, potvrdila je Nada Jovanović, direktorica Turističke organizacije RS.

"Tim ovog projekta došao je do nas jer su Banjaluku prepoznali kao City break destinaciju, a Trebinje, Foču i Višegrad kao outdoor destinaciju za aktivniji turizam", istakla je Jovanovićeva.

Dodala je da su vodiči za ove tri destinacije u fazi pripreme, te da su dogovorene određena finansijska konstrukcija i logistička podrška turističkih organizacija.

"Ljubljana je prije godinu dana dobila ovaj vodič i zahvaljujući njemu povećala je broj dolazaka mladih turista za 200.000. Cilj nam je da godišnje u svaku od ovih destinacija dovedemo bar po 50.000 mladih turista od 16 do 35 godina", kazala je Jovanovićeva.

Istakla je da je vodič "In your pocket" toliko dobro pozicioniran na Googleu da će od njih prvi put dobijati povratne informacije.

"Dobijaćemo informacije o strukturi gostiju, koja su mjesta mladi gosti posjetili, njihove utiske, u čemu smo dobri i gdje možemo bolje da radimo", kazala je Jovanovićeva.

Prema njenim riječima, u odnosu na prije pet godina RS ima 140 odsto više događaja i manifestacija i istakla je da je to ono što privlači turiste.

"Najvažnije je što će lokalne turističke organizacije zajedno sa TORS dati svu logističku podršku timu 'In your pocket' kada dođe do nas i da ćemo im pokazati najzanimljivija mjesta u Banjaluci, Trebinju, Višegradu, Foči, ali i druga mjesta u njihovoj okolini, koja su zanimljiva mladim turistima", rekla je Jovanovićeva.

Izrazila je nadu da će time privući dosta mladih turista iz cijelog svijeta u RS.

"Da ne postoji zainteresovanost, 'In your pocket' se ne bi ni prijavili da rade ovaj projekat kod nas. Ako se on pokaže kao dobar, u narednom periodu imamo u planu da ga realizujemo i za neke druge destinacije kao što su Jahorina i Kozara", istakla je Jovanovićeva.

Mladi strani gosti koji budu dolazili u RS preko ovog projekta moći će da preuzmu ove vodiče u info-turističkim centrima Banjaluke, Trebinja, Foče i Višegrada. Osim vodiča u printanom izdanju, moći će da preuzmu i aplikacije za mobilne telefone na kojima će biti prikazivane najljepše atrakcije ovih mjesta koje mogu da posjete.