EBRD u BiH ulaže 200 do 250 miliona evra

BANJALUKA - Evropska banka za obnovu i razvoj /EBRD/ u ovoj godini planira plasman od 200 do 250 miliona evra kreditnih sredstava u BiH, izjavio je danas direktor EBRD-a za BiH Jan Braun.

"Veći dio tog novca namijenjen je za infrastrukturne projekte, među kojima je uključen i dio vezan za za koridor `Pet ce`", rekao je Braun u Banjaluci tokom predstavljanja izvještaja EBRD-a o tranziciji za 2017-2018. godinu.

On je u tom kontekstu podsjetio da je krajem prošle godine u Banjaluci potpisan sporazum vrijedan 80 miliona evra i to za dio koridora "Pet ce" na dionici od Johovca do Rudanke.

Braun je naglasio da je EBRD zadovoljna sprovođenjem potpisanih infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj, navodeći kao primjer izgrađenu dionicu auto-puta od Doboja do Prnjavora.

Prema njegovim riječima, dosadašnji portfelj EBRD u BiH iznosi nešto više od milijarde evra. Zamjenik direktora ove banke za ekonomije i politike Piter Senfi naveo je da se za ovu godinu u BiH previđa rast bruto domaćeg proizvoda /BDP/ od tri odsto, naglasivši potrebnim da se nastavi rad na evropskoj agendi, kao i na komponentama na osnovu kojih je potpisan aranžman sa Međunarodmim monetarnim fondom /MMF/.

Prema njegovim riječima, najveći problemi u ostvarenju rasta i razvoja leže u konkurentnosti privrede BiH i upravljanju u privredi, na šta je upozoravala i većina ulagača.