ECDC ažurirao korona kartu, hrvatski turistički konkurenti u problemu

Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) objavio je ažuriranu kartu Evrope. Na ovonedjeljnoj karti cijela Hrvatska je u zelenoj zoni.

U zelenom su i okolne zemlje, kao i većina Evrope. Bitan izuzetak su Španija i Portugal koji su većinom u crvenoj zoni koja označava najvišu incidenciju.

ECDC kartu ažurira svake sedmice koristeći podatke od četvrtka u 23.59. Boje za pojedina područja se određuju kombinacijom broja potvrđenih slučajeva zaraze u proteklih 14 dana na 100.000 stanovnika i postotkom testirane populacije.

ECDC je evropska agencija sa sjedištem u Stokholmu, a njene kovid karte pokazatelj su i za turiste da li je sigurno ići na neku destinaciju.

Zadrži li se Hrvatska u zelenoj zoni, radnici u turizmu smatraju da bi do kraja sezone mogli biti mnogo bliže rekordnoj 2019. nego što se očekivalo.

"Hrvatska je sigurna destinacija i velika je potražnja jer je Vlada napravila sve preduvjete da Hrvatska bude sigurna i na nama je da očuvamo tu situaciju, da se ponašamo odgovorno, poštujemo epidemiološke mjere, zadržimo dobre brojke koje imamo", rekla je u srijedu ministarka turizma i sporta Nikolina Brnjac dodavši kako je pred njima jedna od najboljih mogućih sezona za vrijeme kovida.

Portugalski turizam nalazi se u nezavidnoj situaciji dok zemlja prolazi kroz novi talas pandemije. U posljednjih nekoliko dana su prešli granicu od 3.000 novih dnevnih slučajeva, što se nije dogodilo od početka februara.

Francuska je savjetovala svojim državljanima da izbjegavaju Portugal i Španjolsku ovo ljeto zbog brzog širenja delta soja.

(Index.hr)

Updated maps are online! These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic. Color-blind friendly map in next tweet. Disclaimers in following tweets.https://t.co/CcBVx6SBfD pic.twitter.com/A5QvE4YYOI