EOS MATRIX lider u otkupu i naplati potraživanja u BiH

BANJALUKA - Povećanje finansijske pismenosti i odgovornosti s namjerom ostvarivanja promjena finansija nabolje glavne su vodilje na kojima počiva poslovanje i društveni angažman EOS MATRIX grupacije koja se bavi otkupom i naplatom potraživanja i u Bosni i Hercegovini posluje od 2011. godine.

Kako ističu, ponosni su na odlične rezultate poslovanja u prethodnoj godini, a posebno na činjenicu da je krajem prošle godine EOS grupa dobila izuzetno visoku ESG ocjenu rizika od renomirane rejting agencije "Morningstar Sustainalytics".

"Time se EOS svrstava među najbolje u sektoru 'Potrošačke finansije', a ocjena je i potvrda predanosti održivosti i društvenoj odgovornosti. Važno je da naglasim da su naš fokus u tekućoj godini, uz pozitivno poslovanje, projekti fokusirani na finansijsku pismenost i odgovornost kao temelj ekonomske stabilnosti društva, ali i transparentnosti i razumijevanja osnova ekonomskih tokova", istakao je Petar Mrkonjić, direktor EOS MATRIX-a u BiH.

Prema njegovim riječima, naplata potraživanja je jedna djelatnost koja je u BiH regulisana zakonom o obligacionim odnosima.

"EOS MATRIX kao i svaka druga kompanija koja se bavi naplatom potraživanja su predmet zakonodavne, inspekcijske, sudske, administrativne i svake druge kontrole u BiH. Ono što se vezuje uz naplatu potraživanja je često negativni kontekst, što mi definitivno pokušavamo kroz naše aktivnosti, koje su vezane za etičko poslovanje i kroz naš rad u Udruženju AMCA kompanija koje se bave otkupom i naplatom potraživanja, definitivno promijeniti taj narativ", kazao je Mrkonjić, naglasivši da je dobro da u BiH postoje kompanije koje imaju međunarodnu pozadinu, odnosno koje su licencirane.

Takođe, novi sektor poslovanja je i portfolio u oblasti nekretnina, u okviru kog je svoju ekspertizu iz finansijskog sektora EOS MATRIX nadogradio i stavio na raspolaganje investitorima, diversifikujući tako svoje poslovanje širenjem tima.

"Rekao bih da smo kao grupa definitivno lider u Evropskoj uniji, a EOS MATRIX je u BiH također lider", istakao je Mrkonjić.

Pored odličnih rezultata poslovanja, EOS MATRIX pokazao je i društvenu odgovornost kroz donirana sredstva brojnim udruženjima među kojima su "Iskra", "Pomozi.ba", "Srce za djecu", "Ruke" (projekat Let's do It), "Race for the Cure", "Oaza", Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo, a obezbijedili su i solarnu klupu gradu Ljubuško.

U ovoj godini najveći doprinos lokalnoj zajednici planiran je putem projekta finansijske pismenosti i odgovornosti u projektu "FinLit i Mano moneta", a fokus je na djeci i mladima u osnovnim i srednjim školama širom Bosne i Hercegovine s ciljem edukacije mladih osoba o značaju finansijskih odluka kroz materijale i interaktivne radionice.

Inače, kompanija EOS MATRIX je dio njemačke EOS grupe koja je članica OTTO grupe.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.