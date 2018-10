EPBiH: Kineski partneri ne odustaju od realizacije Bloka 7 u TE "Tuzla"

Projekat Blok 7 u TE "Tuzla" i dalje ima čvrstu podršku svih učesnika u pripremi njegove izgradnje i finansiranja, navodi se u zajedničkom saopšenju JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i kineskog Konzorcija CGGC-GEDI.

Konzorcij kineskih kompanija China Gezhouba Group Company Ltd. i China Energy Engineering Group Guandong Electric Power Design Institute Co., Ltd i JP Elektroprivreda BiH reagovali su povodom učestalih medijskih spekulacija o navodnom "odustajanju kineskog partnera" od projekta izgradnje Bloka 7.450 MW u TE "Tuzla".

Podsjećaju da je jedan od uslova za efektivnost Ugovora o izgradnji i Ugovora o finansiranju projekta, njihovo odobrenje od nadležnih vlasti NR Kine i Parlamenta Federacije BiH.

Navedene ugovore nadležne vlasti NR Kine odobrile su 2017. godine, i jedno od tih odobrenja isteklo je 17. oktobra ove godine. Istek važenja jednog od odobrenja nikako ne znači odustajanje od projekta, nego potrebu za ponavljanjem procedure odobravanja pred istim organom i pod istim uslovima. Okončanje te procedure očekuje se u razumnom roku.

"Svi učesnici u projektu izražavaju iskrenu nadu i vjerovanje da će i Parlament Federacije BiH u najskorije vrijeme razmatrati ugovore, na iste dati svoju saglasnost i time omogućiti početak najveće poslijeratne investicije u Bosni i Hercegovini", navodi se u saopštenju iz Službe za komunikacije EPBiH.