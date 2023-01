Egipat pribjegava "Kupi sada - plati kasnije" sistemu dok ekonomska kriza traje

KAIRO - Dok Egipćani pokušavaju preživjeti usred ekonomske krize u kojoj prihod nije proporcionalan rastućim cijenama, mnogi su pribjegli planovima "Kupi sada - Plati kasnije" (BNPL) pravilu.

U posljednjih nekoliko mjeseci, fintech (nova tehnologija integrisana u različite sfere) kompanije su porasle na egipatskom tržištu, omogućujući klijentima kupovinu proizvoda ili usluga putem zajmova koje vraćaju tokom dužeg vremenskog perioda, obično od tri do 60 mjeseci.

New Arab je posjetio štand ValU-a u Mall of Egyptu u Gizi, najpopularnije BNPL kompanije u zemlji, koja klijentima omogućuje da kupe ono što im je potrebno i da to kasnije plate na rate plus kamate.

"Tokom proteklih nekoliko mjeseci postoji sve veća potražnja za našim uslugama od strane različitih društvenih klasa, uglavnom srednje i više srednje klase", rekao je jedan prodajni agent za "TNA", prenosi "New Arab".

"Imamo pristup finansijskom statusu klijenta u bankama sa sjedištem u zemlji, kao što su ograničenja kreditne kartice i štednih računa i na temelju tih podataka pružamo ograničenje kupovine. Na primjer, ako klijent posjeduje automobil i kreditnu karticu s razumnim kreditnim limitom, nudi mu se do 150.000 egipatskih funti godišnje", dodao je.