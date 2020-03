Ekolozi traže da se odustane od Sjevernog toka

BERLIN - Njemačko udruženje za zaštitu prirodne sredine pozvalo je da se odustane od projekta Sjeverni tok jer navodno predstavlja ekološku opasnost, pišu njemački mediji.

Njemački ekolozi se pozivaju na nova naučna istraživanja prema kojima će eksploatacija prirodnog gasa biti štetnija za prirodnu sredinu nego što se to pretpostavljalo ranije zbog emisije metana. Oni smatraju da je to dovoljan razlog da se obustavi izgradnja gasovoda.

U istraživanju koje su naručili berlinski Institut ekonomije i prava pri Tehničkom univerzitetu i ekolog Kornelija Cim, dolazi se do zaključka da, prema najnovijim podacima, ima nagovještaja da bi emisija metana bila veća nego što se to smatralo do sada i nego što su to naveli realizatori projekta, prenosi "Sputnjik".

Udruženje je na osnovu toga spremno da pokrene postupak pred sudom protiv kompanije "Nord strim 2 AG". Udruženje želi da zna kako zaista prirodni gas utiče na klimu i u kakvim ekološkim uslovima se on eksploatiše i prerađuje u Rusiji.

U kompaniji "Nord strim 2 AG" ne vide razloge za reviziju projekta koji su "odobrili kompetentni organi pet država na osnovu kompleksnih procjena uticaja na prirodnu sredinu".

"Izgradnja se sprovodila i sprovodi se potpuno u skladu s važećim evropskim, međunarodonim i nacionalnim pravnim normama", izjavio je predstavnik kompanije.