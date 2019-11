Elek: Jahorina je državni projekat

JAHORINA - Predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra "Jahorina" Nedeljko Elek izjavio je da je Jahorina, gdje je večeras otvorena gondola, državni projekat i da se prema njemu tako treba i ophoditi.

Elek je istakao da će se Olimpijski centar ophoditi prema ovoj planini onako kako ona to i zaslužuje, pa je najavio registraciju preduzeća koje će se baviti dodatnim djelatnostima, a u sklopu toga biće i zadruga.

"Kupićemo hiljadu ovaca i 400 krava koje ćemo besplatno podijeliti seljacima Sarajevsko-romanijske regije. Sa njima ćemo potpisati ugovore o otkupu mlijeka i mliječnih proizvoda koje ćemo prodavati u hotelima na Jahorini. Ovdje se mora prodavati i nuditi romanijski sir i kajmak, rogatički krompir, hercegovački pršut, domaći sir i rakija", rekao je Elek.

Elek je tokom ceremonije otvaranja najmodernije kabinske gondole istakao da prema Jahorini i projektima koji su ovdje investirani svi moraju biti odgovorni, jer ona danas živi svoje snove zahvaljujući Vladi Republike Srpske i njenim investicijama.

On je istakao da je njihov najveći ponos kabinska gondola koja je večeras svečano otvorena, a da je još veći ponos to što će nositi ime Emira Kusturice.

"Jahorina je državni projekat i prema njemu tako treba da se ophodimo. Kada smo prije dvije i po godine počeli raditi i govoriti da će cijena zemljišta biti najskuplja u regionu, da će doći novi investitori, graditi hotele, riješiti problem vještačkog osnježavanja, raditi gondolu, svi su nam rekli da su to pusti snovi", podsjetio je Elek i dodao da su u svojoj namjeri ipak uspjeli.

Elek je podsjetio da je Vlada Republike Srpske uložila 100 miliona KM u Jahorinu, a da Vlada Hrvatske nije uložila nijednu marku mada se gostima prvo ponudi voda "Jana", a ne zvornička "Vitinka", kao što nije uložila ni Vlada Kantona Sarajevo iako se prvo nudi Sarajevsko pivo, pa tek onda pivo iz Banjaluke.

On je zahvalio Srđanu Đokoviću, ocu srpsku tenisera Novaka Đokovića, za ukazano povjerenje, te napomenuo da se ne smiju zaboraviti ni odbojkaši i odbojakšice Srbije koji su se spremali na planini, te Tijana Bošković i Nemanja Majdov koji su pronijeli ime Republike Srpske cijelom svijetu.

Srđan Đoković je podsjetio da je Novak krenuo od nule i da je nekoliko puta bio najbolji sportista čime je pokazao da ništa nije nemoguće kada se stvarno želi.

"Isto to želimo Olimpijskom centru Jahorina, da imate još više posjetilaca s obzirom na to da je poslednjih godina krenula da se razvija, a mislim da će se to i ostvariti u skorije vrijeme. Staza koja nosi ime `Novak Đoković` pokazuje koliko mu je stalo do ove planine i svih ljudi ovdje, tako da on želi da budete uspešni kao što je i on", naveo je Srđan Đoković.

Nakon puštanja u rad nove kabinske gondole, koju je otvorio srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, biće upriličen koncert Saše Matića.