Elektroprivreda BiH dala saglasnost za uvođenje “blok tarifa”

Nadzorni odbor Elektroprivrede BiH usvojio je prijedlog Uprave ovog preduzeća o uvođenju tzv. blok tarifa za obračun cijena električne energije.

Ovaj prijedlog trebao biti danas ili sutra biti upućen FERK-u koji mora odobriti zahtjev. Rok je 60 dana, piše Raport.

Direktor Elektroprivrede BiH Sanel Buljubašić ranije je govorio o tome šta ovo znači.

“Blok tarife podrazumijevaju ‘od do’. Tako da svaki građanin ima priliku da u okviru svoje potrošnje bude u nekoj od tih tarifa. Prema našim izračunima, 60 posto ili 430.000 domaćinstava ne bi ulazila u neku od viših kategorija. Praktično bi zadržali istu cijenu električne energije”, rekao je Buljubašić.

Buljubašić kaže da ovaj prijedlog nije doživio neke promjene te da se mora ići na moder ušteda.

“I to kako bi već ovu godinu, koja će biti teška jer nemamo izvoznih viškova, prevazišli. To što je nekad bilo u boljim vremenima, dok je radilo više blokova, tad je bilo viškova ali evo ima nekih naznaka da se rudnici bude i da povećaju proizvodnju pa bi to moglo olakšati da prevaziđemo ovu godinu i da će iduće i 2026. godine već biti lakše”.

