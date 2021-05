"Elektroprivreda BiH" najavljuje poskupljenje struje, rudari štrajk

SARAJEVO - Rudari koji rade u rudnicima koncerna "Elektroprivrede BiH" ne odustaju od zahtjeva da se omogući penzionisanje onim rudarima koji su stekli uslove za to i da se omoguće bolje plate, ali iz "Elektroprivrede" upozoravaju da će, ukoliko se ispune svi zahtjevi rudara, električna energija za domaćinstva poskupjeti za 15 posto.

Iz "Elektroprivrede BiH" ističu da je odustajanje Sindikata radnika rudnika FBiH od prihvaćenog modela restrukturiranja rudnika i rješavanja pitanja viška uposlenih na socijalno prihvatljiv način te insistiranje na zadržavanju u radnom odnosu i viška administrativnog, režijskog i rukovodnog osoblja u periodu dužem od planiranog put do neminovnog povećanja cijene struje.

"Za provedbu zahtjeva koji je dostavljen Vladi FBiH i JP 'Elektroprivreda BiH' neophodno je iznalaženje dodatnih oko 60 miliona KM na godišnjem nivou za sve rudnike koncerna. Posmatrano sa stanovišta poslovanja rudnika sa kontinuiranim povećanjem gubitaka i neizmirenih obaveza, jedini mogući način obezbjeđenja nedostajućih sredstava jeste povećanje cijene uglja od 25 do 30 posto, koje posljedično vodi do značajnog poskupljenja proizvodnje električne energije iz ovog energenta i dodatnih finansijskih izdataka za građane", naveli su iz kompanije.

Da drugi način iznalaženja sredstava za ispunjavanje zahtjeva Sindikata, izuzev poskupljenja električne energije za 15 odsto, ne postoji, iz ove kompanije navode da to potvrđuju podaci o poslovanju rudnika izdvojeni za prva tri mjeseca ove godine.

Iz ovog preduzeća ističu da je za ovaj period planiran prihod u iznosu 77,9 miliona KM, a ostvareno je 63,9 miliona KM.

"Ostvareni prihod od prodaje uglja termoelektranama manji je 10 miliona KM u odnosu na planirani. Za plate i ostala lična primanja uposlenika isplaćeno je 48,3 miliona KM, što je čak za 43,3 odsto više od plana. U ovom periodu rudnici koncerna poslovali su sa gubitkom u iznosu 16,6 miliona KM i on je gotovo identičan povećanju troškova plata i ostalih ličnih primanja", navode iz kompanije.

Naglašavaju da se poskupljenje struje, do kojeg bi došlo ispunjavanjem zahtjeva Sindikata radnika rudnika FBiH, može izbjeći vraćanjem dijaloga i odgovornim pristupom svih strana uključenih u restrukturiranje rudnika.

Sinan Husić, predsjednik Sindikata rudara Federacije BiH, za "Nezavisne", kaže da "Elektroprivreda BiH" pokušava izvršiti pritisak na javnost i rudare.

"Prijedlog sporazuma koji smo mi 5. maja uputili resornom ministarstvu i 'Elektroprivredi BiH', po našem mišljenju, nema dodirnih tačaka sa temom kojom se sad bavi 'Elektropivreda'. Vrijeme nam ističe, do 20. maja je ostao još dan, tako da je otprilike to vrijeme u kojem je moguće doći do određenog sporazuma, ako ne, onda će 20. maja početi generalni štrajk", kazao je Husić.

Dodao je da je prvi zahtjev da se penzionišu svi oni kojima je izvršen prekid radnog odnosa zbog ispunjenih uslova za penzionisanje, a nije izvršena uplata doprinosa, a drugi je da se u skladu sa usaglašenim socijalnim dijalogom proces reorganizacije i restrukturiranje rudnika na bazi ljudskih resursa provede u periodu 2021-2023. godina po ugledu na procese "Eletroprivrede BiH" 2003-2004. godine.