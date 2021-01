"Elektroprivreda RS": Nastavlja se investicioni ciklus

TREBINJE - "Elektroprivreda RS", čiji prihodi na godišnjem nivou u prosjeku iznose oko 750 miliona maraka, i prošle je godine, i pored teškog stanja, nastavila rad na dva kolosijeka, stabilizacionom, odnosno reorganizacionom i investicionom, gdje se za naredni period najviše sredstava planira usmjeravati na investicije.

Ovo je zaključeno u petak na godišnjoj pres-konferenciji ove kompanije, na kojoj je prisustvovao i ministar energetike i rudarstva RS Petar Đokić.

Direktor "Elektroprivrede RS" Luka Petrović je istakao da su sve prezentacije i kupovine svedene na minimum, stabilizaciono- reorganizaciona politika koja se vodi u protekla 24 mjeseca donijela je smanjenje broja radnika i prijema novih, uz efikasniji rad zaposlenih, dok su investicije nastavljene na postojećim i novim objektima.

"Razdvajamo snabdijevanje distribucije i proizvodnje, lagano se krećući ka tržišnim principima rada, u kojim imamo javno snabdijevanje, pa i građani učestvuju na tenderu i od snabdjevača dobijaju električnu energiju, s tim da ćemo socijalno ugrožene potrošače zaštititi, subvencionišući ih shodno pravilniku koji će biti završen do 1. aprila", istakao je Petrović, napomenuvši da sada imamo najjeftiniju cijenu struje na Balkanu.

On je istakao da će se investicioni proces, pored postojećih, odvijati i na pet objekata u izgradnji i to HE Dabar, Gornja Drina, HE Bistrica, vjetropark Hrgud i Solarna elektrana Trebinje1.

"HE Dabar investira Vlada RS kroz sistem HET-a, Gornja Drina je zajednički projekat Srbije i Republike Srpske, kod HE Bistrica je potpisan 102 miliona vijedan ugovor sa Kinezima, po sistemu 'ključ u ruke', dok je peti objekat Solarna elektrana Trebinje, koji će se nastaviti novim projektima Trebinje 1, Trebinje 2, Ljubinje", naveo je Petrović.

Darko Milunović, izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove EP RS, napomenuo je da su loša hidrologija, kovid-19, ali i havarija u HE Plat, uticali na lošu proizvodnju lani, pa su i prihodi od 681,5 miliona manji nego su bili planirani i rashodi od 710,5 miliona su ih premašili za 29 miliona, što je registrovani gubitak.