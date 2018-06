"Elektroprivreda RS" u plusu 53 miliona KM

TREBINJE - "Elektroprivreda Republike Srpske" završila je prvi kvartal ove godine u plusu od oko 53 miliona maraka, a sva zavisna preduzeća holdinga su poslovala pozitivno.

Proizvodna preduzeća u sastavu Mješovitog holdinga "Elektroprivreda RS" su u periodu januar maj 2018. godine proizvela 3.014,02 gigavatčasova (GWh) električne energije, što je za 22,89 odsto više u odnosu na elektroenergetski bilans za 2018. godinu.

Početkom ove godine bilježe se znatno bolji rezultati kada je u pitanju proizvodnja električne energije, u odnosu na prethodnu, o čemu najbolje govori podatak da su Hidroelektrane na Trebišnjici za prvih četiri mjeseca i 20 dana proizvele onoliko koliko i za cijelu prošlu godinu.

Ukupna proizvodnja u hidroelektranama (HE na Trebišnjici, HE na Drini, HE Bočac) za period januar maj 2018. godine je 1.563,79 GWh, što, s obzirom na planiranih 1.141,98 GWh prema elektroenergetskom bilansu Republike Srpske, jeste 36,94 odsto preko plana.

Termoelektrane Gacko i Ugljevik su za prvih pet mjeseci tekuće godine proizvele 1449,61 GWh, što iznosi 10,6 odsto preko plana. Obje termoelektrane su u pomenutom periodu bile uredno snabdijevane potrebnim količinama uglja, bez obzira na otežane uslove rada u kopovima zbog velikog broja kišnih dana.

U drugoj polovini godine MH ERS očekuju remonti na proizvodnim postrojenjima (TE Gacko 40 dana, HE Dubrovnik G2 22 dana, TE Ugljevik 30 dana), ali i pored toga osnovana su očekivanja da će se proizvesti više električne energije od planiranih 5.591,77 GWh.

Nakon izuzetno teške i loše hidrološke poslovne 2017. godine i iskazanog gubitka u poslovanju, rezultati ostvareni u 2018. su ohrabrujući, a kote akumulacija iznad planiranih. Ukoliko se trend ekonomskotehničkih pokazatelja nastavi istom dinamikom, svakako se očekuje da će MH ERS završiti poslovnu 2018. godinu sa dobiti u poslovanju.