Energetski institut iz Zagreba otkriva koji uređaji su "gutači struje" i kako uštedjeti

Energetski institut iz Zagreba sproveo je projekat "Uštedi energiju!" dajući građanima savjete za energetski efikasno korištenje kućnih uređaja.

Paket mjera hrvatske vlade za zaštitu domaćinstava i privrede od rasta cijena, donesen 2022, jesenas je još jednom produžen na rok od šest mjeseci – do 31. marta iduće godine.

Cijena električne energije zamrznuta je i za građane i za privredu i za institucije, a iako je u Hrvatskoj među najnižim u Evropskoj uniji, u tamošnjim domaćinstvima i dalje je velika režijska stavka. Stoga savjeti za uštedu uvijek dobro dođu, piše Poslovni dnevnik, prenosi b92.

Četiri uređaja su robusni "gutači" električne energije u domaćinstvima – mašine za pranje (i sušenje) veša, pranje posuđa, frižideri i televizori. Bar tri od ta četiri uređaja posjeduje skoro svako domaćinstvo.

Evo šta savjetuju:

Mašine za pranje posuđa

Umjesto pranja posuđa na ruke, preporučuje se korištenje mašine za pranje posuđa jer se time štedi i električna energija i voda. Takođe se preporučuje korištenje kratkog programa pranja sa niskim temperaturama.

Što je kapacitet mašine za posuđe veći, to je veća i potrošnja električne energije i vode. Stoga je savjet da se prije kupovine mašine uzme u obzir kolike su potrebe domaćinstva za pranjem. Savjet je i da se prije početka pranja prostor mašine dobro popuni, a posuđe u nju složi tako da se maksimalno iskoristi prostor.

Mašine za pranje i sušenje veša

Budući da sredstva za pranje veša i omekšivači zagađuju okolinu, stručnjaci preporučuju njihovu umjerenu upotrebu. I kod mašine za veš preporučuje se pranje na nižim temperaturama jer je tada potrošnja energije znatno manja.

Bubanj ne treba natrpavati do vrha, ali ni prati "pola bubnja". Stručnjaci kažu da je mašina puna kad vam stane šaka u bubanj bez pritiskanja odjeće. I u ovom slučaju vrijedi pravilo: što je veći kapacitet mašine, veća je potrošnja energije i vode. Kombinovani uređaji – za pranje i sušenje veša u jednom manje su efikasni od pojedinačnih. Stručnjaci savjetuju mašinsko pranje u vrijeme niže tarife, što je u Hrvatskoj tokom zimskog računanja vremena od 21 do 7 sati ujutro, a tokom ljetnjeg računanja vremena od 22 do 8 sati. Isto vrijedi i za mašinu za sudove.

Televizori

Kod televizora vrijedi pravilo "veličina je bitna" jer veći ekran znači i veću potrošnju energije. Najbolje iskustvo gledanja dobićete kada ekran zauzima približno 40 posto vašeg vidnog polja. Stoga je savjet da veličina ekrana televizora bude prilagođena veličini prostorije. Takođe, stručnjaci savjetuju da se televizor ne drži uključen kada u prostoriji nema nikoga.

Kod kupovine televizora valjalo bi dati prednost onima višeg energetskog razreda. Važna je i napomena da uređaji poput televizora ili računara troše struju i kada su u stendbaj načinu rada pa ih je najbolje sasvim isključiti iz struje kada se ne koriste.

Frižideri

Veliki "gutači" energije u domaćinstvima su i frižideri. No, budući da se bez njih ne može, savjet je da se, radi efikasnog trošenja energije, u njima održava ravnomjerna temperatura od 5 stepeni Celzijusa uz preporuku da se kupi frižider s digitalnim termostatom jer je takav precizniji. Frižider bi trebalo postaviti što dalje od izvora toplote, šporeta i rerni, ali i dalje od sunčevih zraka.

Takođe, frižider bi trebalo da bude odmaknut od zida kako bi se omogućilo strujanje vazduha oko njegovog zadnjeg dijela. U frižider ne bi trebalo stavljati tople namirnice niti ga pretrpavati. Preporuka je da se frižider što manje otvara i što kraće drži otvoren. Važno je redovno ga čistiti i voditi računa da unutrašnjost bude suva.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.