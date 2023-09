Er Srbija: Do 67 destinacija po promotivnim cijenama

Er Srbija je pripremila novu promotivnu akciju tokom koje će putnici biti u prilici da kupe avio-karte po atraktivnim cijenama za 67 destinacija.

Promotivne karte, po početnoj cijeni od 39 do 89 evra po smjeru, biće u prodaji od 4. do 17. septembra, a odnosiće se na putovanja u periodu od 15. septembra do 20. decembra, saopštila je danas Er Srbija, prenosi Tanjug.

Viša menadžerka za upravljanje prihodima Er Srbije Maša Vasović izjavila je da je ta kompanija pripremila novu promotivnu akciju u okviru koje će putnicima pružiti mogućnost da po pristupačnim cijenama posjete neke od najtraženijih gradova do kojih Er Srbija leti.

Tokom dvije nedjelje trajanja promotivne akcije Er Srbije, avio-karte do Banjaluke, Barselone, Atine, Tivta, Podgorice, Zagreba, Soluna, Bukurešta, Skoplja, Sofije, Tirane, Sarajeva, Ljubljane, Malte, Budimpešte, Irakliona, Hanje, Krfa, Rodosa, Napulja, Firence, Ohrida, Dubrovnika, Pule, Varne i Splita mogu se kupiti po ceni od 39 evra po smjeru.

Avio-karte do Rima, Štutgarta, Palma de Majorke, Palerma, Osla, Kopenhagena, Stokholma, Geteborga, Bolonje, Nirnberga, Hanovera, Diseldorfa, Hamburga, Kelna, Venecije, Milana, Larnake, Barija, Katanije, Krakova i Marselja biće dostupne po cijeni počev od 49 evra po smjeru.

Do Salcburga, Liona, Ciriha, Brisela, Beča, Praga, Madrida, Valensije, Istanbula, Ankare, Berlina, Malage, Frankfurta, Lisabona i Izmira putnici Er Srbije moći će da stignu kupovinom karata po promotivnoj cijeni počev od 59 evra po smjeru, dok će po promotivnoj cijeni od 69 evra po smjeru moći da putuju u Amsterdam i Pariz.

Avio-karta do Londona tokom perioda trajanja akcije biće dostupna po cijeni od 79 evra po smjeru, a do Kaira i Tel Aviva po cijeni počev od 89 evra po smjeru u ekonomskoj klasi.

Saobraćaj do pojedinih sezonskih destinacija završava se ranije od perioda obuhvaćenog promotivnom akcijom, a red letenja može se provjeriti na sajtu Er Srbije.