Er Srbija povećava broj letova tokom ljeta

BEOGRAD - Zbog pojačane tražnje, srpska nacionalna avio-kompanija Er Srbija će u periodu od 13. jula do 29. septembra povećati broj letova do više evropskih destinacija - Amsterdama, Stokholma, Osla i Beča.

Dodavanjem jednog nedjeljnog leta utorkom, broj letova do Osla će se u periodu od 13. jula do 17. avgusta kretati i do četiri nedjeljno, saopšteno je iz kompanije.

Uz najavljene izmjene, putnicima će na raspolaganju biti 1.728 dodatnih sjedišta na letovima do norveške prijestonice.

Uvođenjem 12 povratnih letova do Amsterdama u periodu od 14. jula do 29. septembra, Er Srbija će putnicima ponuditi 3.456 dodatnih sjedišta na toj ruti, na šest nedjeljnih letova do glavnog grada Holandije.

Na relaciji između Beograda i Stokholma uvedeno je šest dodatnih povratnih letova u periodu od 15. jula do 19. avgusta, čime je obezbijeđeno dodatnih 1.728 sjedišta. U navedenom periodu Er Srbija će ka glavnom i najvećem gradu Švedske saobraćati i do četiri puta nedjeljno.

U periodu od 17. jula do 25. septembra, uvođenjem 11 dodatnih letova, odnosno 3.168 dodatnih sjedišta, Er Srbija će do Beča saobraćati i do sedam puta nedjeljno.