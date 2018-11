Erdoan: Naredne godine prva isporuka ruskog gasa

ISTANBUL - Turska očekuje prvu isporuku gasa "Turskim tokom" u sljedećoj godini, izjavio je turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan.

On je na ceremoniji obilježavanja završetka dionice gasovoda "Turski tok" ispod mora kod Istanbula, rekao da je Turska sa prijateljima iz Rusije dostigla "značajan stepen" u pogledu saradnje u sprovođenju ovog projekta.

"To je od istorijske važnosti za naše odnose. Nadam se da ćemo biti spremni za puštanje `Turskog toka` u rad 2019. godine, nakon što se izvrše sva potrebna testiranja", istakao je Erdoan na ceremoniji, kojoj je prisustvovao zajedno sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Erdoan je dodao da projekat "Turski tok" otvara veliki broj mogućnosti, ne samo za Tursku i njen narod, već i za druge zemlje, javio je TASS.

Putin je pohvalio Erdoanovu hrabrost i političku volju tokom izgradnje "Turskog toka", jer se bez toga i bez povjerenja ovakvi projekti ne sprovode zbog rastuće konkurencije.

Ruski predsjednik zahvalio je svim turskim kolegama koje su omogućile izdavanje dozvola i završetak radova, čak i prije roka.

On je izrazio uvjerenje da će projekat "Turski tok", zajedno sa izgradnjom prve nuklearne elektrane u Turskoj, biti "živi primjer razvoja rusko-turskih odnosa i zavjet prijateljstva dva naroda".

Putin je ranije naglasio da ovaj projekat nije uperen ni protiv koga.

"Cilj projekta je razvijanje odnosa dvije zemlje, stvaranje održivih uslova za ekonomski razvoj i unapređenje života naših građana", rekao je Putin.

Ruska kompanija "Gasprom" počela je izgradnju dijela "Turskog toka" u Crnom moru u maju 2017. godine. U projekat je bila uključena izgradnja gasovoda kroz more do evropskog dijela Turske, do granice sa Grčkom.

Dužina cjevovoda u moru projektom je predviđena na oko 930 kilometara, a na kopnenom dijelu Turske 180 kilometara.

"Gasprom" kao potencijalna tržišta za isporuku gasa vidi Grčku, Italiju, Bugarsku, Srbiju i Mađarsku.