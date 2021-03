SARAJEVO - Avioprevoznik Eurowings nastaviće letove između Štutgart i Sarajeva od 4. maja 2021.

Letovi bi se trebali odvijati dva puta sedmično utorkom i subotom do kraja oktobra, avionima Airbus 319, izvještava blog flyingbosnian.

Za predstojeću ljetnu sezonu Eurowings će obavljati tri nedeljna leta od Kelna do Sarajeva, dva leta sedmično od Štutgarta do Sarajeva i jedan od Dizeldorfa do Mostara.