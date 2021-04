Evergreen mora platiti milijardu dolara da brod napusti Suecki kanal

Kompanija Evergreen čiji se brod Ever Given zaglavio u Sueckom kanalu i uzrokovao blokadu plovidbe moraće platiti ogromnu odštetu.

Procijenjeno je da je blokada Sueckog kanala svakog dana spriječila prolazak tereta vrijednog 9,8 milijardi dolara.

Nakon nekoliko pokušaja i gotovo sedam dana poslije nasukavanja, brod je pomjeren te je plovidba omogućena, no Ever Given još uvijek nije izašao iz kanala. Egipatske vlasti zadržavaju brod u kanalu sve dok vlasnici ne pristanu isplatiti milijardu dolara odštete.

"Brod će ostati ovdje do završetka istrage i isplate odštete. Nadamo se brzom dogovoru", izjavio je general Osama Rabie.

Odšteta treba pokriti troškove za korištenje opreme pomoću koje je brod uklonjen, za plaćanje radne snage, kao i štetu nastalu u kanalu. Egipatske vlasti su takođe pokrenule istragu o uzroku incidenta, prenosi Klix.ba.

Brod je pomjeren zahvaljujući plimi, radu bagera, tegljača i druge mašinerije.