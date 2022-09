"Evropa se sprema za jednu od najgorih zima u istoriji"

​BERLIN - EU bi mogla da se suoči sa recesijom usljed rekordno visokih cijena gasa, pošto će naredna zima biti jedna od najgorih u istoriji, izjavio je evropski komesar za ekonomiju Paolo Đentiloni.

"To niko ne može isključiti. Trenutna inflacija gurnuće našu ekonomiju u metež, a sljedeća zima mogla bi biti jedna od najgorih u istoriji. Suočeni smo sa nesigurnošću bez presedana, ali su brojke za ekonomiju EU u cjelini i dalje pozitivne i situacija na tržištu rada je dobra", rekao je Đentiloni u intervjuu za njemački magazin "Špigl".

On nije odbacio mogućnost da će neke zemlje EU morati da smanje potrošnju gasa.

"To zavisi od odluka predsjednika Rusije Vladimira Putina i toga kako se mi ponašamo. Već je neophodno da se štedi energija, mada vidimo dobar napredak u popunjavanju skladišta gasa i štedi se energija", istakao je Đentiloni.

Đentiloni je dodao da je situacija "vrlo različita" u zemljama EU, prenio je TASS.

Vlade zemalja EU već preduzimaju "neposredne mjere". Do kraja avgusta, za borbu protiv energetske krize izdvojen je novac gotovo jednak procentu jedan odsto od BDP-a EU, a do kraja godine bi moglo doći do porasta finansiranja na dva odsto od BDP-a.