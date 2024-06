FBiH od 1. jula povezana TAG-om sa auto-putevima u Hrvatskoj

SARAJEVO, BANJALUKA - Od 1. jula će svi korisnici ACC TAG uređaja u Federaciji BiH moći koristiti svoje uređaje i za prolaze kroz mrežu hrvatskih auto-puteva uz prethodnu registraciju uređaja na nekoj naplatnoj rampi.

Rekao je ovo Mirko Rogić, v.d. izvršnog direktora za upravljanje i održavanje "Autocesta FBiH", te naveo da je ovaj proces pokrenut 23. jula prošle godine.

"Bilo je puno posla i trebalo je puno strpljenja jer je priča jako komplicirana. 'Hrvatske autoceste' se nalaze u jednom jako izazovnom periodu jer uvode novi naplatni sustav cestarine koji je kompliciran, ali i pored toga su nam izašli u susret", naglasio je Rogić.

Dodao je da se ovdje priča ne završava, te da već u utorak nastavljaju raditi na unapređenju ovog sistem.

"Našim korisnicima želimo osigurati brže, lakše i sigurnije putovanje. Pokrenuli smo priču i s 'Putevima Republike Srbije', te potpisali Memorandum o zajedničkoj suradnji, te razmijenili određene dokumente. Naš sustav naplate je najmlađi i najbolji u regiji. Radimo na tome da se što više približimo tom novom hrvatskom sustavu. Mi nismo u mogućnosti naplaćivati cestarinu na području 'Hrvatskih autocesta' i obratno, tako da ćete kada dođete na naplatno mjesto prvi put formatirati uređaj i stvorit će se na tom TAG uređaju dva računa te će svatko plaćati svom operateru. Zakoni su kruti, tako da je ovo prvi korak i trenutno jedini mogući", pojasnio je Rogić.

Dario Džolo, šef Službe za naplatu "Autocesta Federacije BiH", kazao je kako će se registracija uređaja vršiti na svakom prodajnom mjestu "Hrvatskih autocesta".

"Lokacije su sljedeće: Lučko, Ured prodaje pretplate, Zagreb, Širolina 4, prizemlje, A3 N.P. Bregana, A3 N.P. Zagreb Istok, A3 N.P. Slavonski Brod - Zapad, A3 N.P. Lipovac, A5 N.P. Osijek, A4 N.P. Varaždin, A1 N.P. Ogulin, A1 N.P. Zadar Istok, A1 N.P. Dugopolje i A6 N.P. Rijeka.

Korisnik će u prodajnom uredu dostaviti osobnu iskaznicu - fizičke osobe, podatke o poduzeću (ID, PDV) - pravne osobe/obrtnici, potvrdu o registraciji automobila i ACC TAG uređaj.

Plaćanje će se vezati za bankovnu karticu uz ACC TAG uređaj te će se prilikom svakog prolaska skidati sredstva s računa", naveo je Džolo.

Nemanja Karanović, rukovodilac Službe za informaciono-tehnološke sisteme "Autoputeva Republike Srpske", rekao je za "Nezavisne novine" da nema informaciju kada će auto-putevi u Srpskoj biti povezani TAG uređajem sa Hrvatskom.

"Sa Federacijom BiH smo povezani od prošle godine, te sa njima imamo urađenu integraciju i to je u funkciji. Što se tiče povezivanja sa Srbijom, u pregovorima smo, papirološki završavamo neke stvari i ulazimo u fazu testiranja, nakon čega ćemo imati više informacija. Još uvijek nije povezano sa Hrvatskom jer je načelni dogovor da to rade 'Putevi Srbije', pa da sve tri zemlje budu povezane. Imamo dosta pravnih pitanja, kao i briga o korisnicima, pa se to sve mora riješiti, tako da ne bih licitirao sa datumima. Na primjer, na koji način će se dešavati neke stvari na auto-putu, šta ako vam se ne otvori naplatna rampa, ne prođu transakcije i neke druge stvari", objasnio je Karanović.

