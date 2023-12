FBiH "prevarila" Srpsku u priči o minimalcu

Vlada Republike Srpske u četvrtak će saopštiti visinu minimalne plate za narednu godinu, i pored činjenice da je Vlada Federacije BiH u cilju očuvanja radnih mjesta i privrede, odustala od te ideje, i minimalac će zadržati na nivou od 596 KM, što je i sada za 104 KM manje nego u Republici Srpskoj.

U priču o značajnom povećanju minimalne plate, Republika Srpska ušla je isključivo zbog Vlade Federacije BiH koja je još polovinom godine izašla sa stavom da minimalna plata u narednoj godini bude 1.000 KM. Nedugo nakon toga Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske izašao je sa prijedlogom da minimalna plata u Republici Srpskoj bude 1.050 KM, dakle za 50 KM veća nego u Federaciji BiH.

Ipak, Vlada Federacije BiH na kraju je odustala od svega, a kao kompromis sa radnicima, poslovnoj zajednici dala mogućnost da do juna 2024. godine svakom zaposlenom isplati po 2,520 KM neoporezivo. Za razliku od FBiH, Vlada Republike Srpske ne odustaje, i uprkos protivljenju privrede odlučila je da značajno podigne minimalnu platu, ali ovaj put ne spominjući ideju da se radnicima neoporezivo može isplatiti novac.

Dodikov prijedlog o minimalcu od 1050 KM iznesen je isključivo zbog Federacije BiH, a to su potvrdili i brojni zvaničnici Republike Srpske, među kojima je i Radovan Višković, premijer Republike Srpske koji je rekao da je Dodik iznio politički stav i to "zato što se pojavila informacija od potpredsjednika Vlade FBiH Vojina Mijatovića, koji je iz njemu znanih razloga, ali ne čudi me sa njegove strane, rekao da će minimalac biti 1.000 u tom entitetu. Nakon tog Dodik je izašao i rekao da će biti 1.050 u Srpskoj. Ja koliko znam u drugom entitetu nema ništa od tih najavljenih 1.000 KM".

Ipak, iako su po ovom pitanju pratili Federaciju BiH koja je na kraju odustala od svega, Vlada Republike Srpske u četvrtak će saopštiti minimalnu platu koja kako je rekao Višković da neće iznositi ni 750 KM sa dodacima koliko predlaže poslovna zajednica, ali ni 1050 koliko je predložio Dodik.

