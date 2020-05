FIA podnijela krivičnu prijavu protiv slovenačke firme Company Wall

Koliko puta dnevno ili sedmično čujete da je neka informacija zlata vrijedna? Upravo tako: informacije su zaista zlata vrijedne, pogotovo ako ih pošteno kupite i od njih napravite proizvod koji je potreban tržištu. U konkretnom slučaju kojim se bavimo riječ je o informacijama/podacima koje posjeduju Finansijsko-informatička agencija FBiH (FIA) i Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge Republike Srpske (APIF).

Ove dvije agencije raspolažu ispravnim podacima o preduzećima iz oba entiteta, a jedine ovlaštene kompanije koje određeni broj tih podataka mogu kupiti od njih su LRC i Bisnode. Međutim, na tržištu je od ove godine prisutna treća firma, Company Wall, koja nema sklopljene ugovore o kupovini informacija od APIF-a i FIA, što je potvrđeno za Business Magazin u ove dvije agencije.

Kojim to informacijama onda trguje Company Wall pitali smo Klemena Kljuna, vlasnika firme Company Wall. I njega su pitali ima li njegova firma sklopljene ugovore sa APIF-om i FIA? Direktan odgovor u telefonskom razgovoru s njim pomenuti portal nije dobio. Preciznije rečeno, gospodina Kljuna je više interesovalo odakle portalu njegov broj telefona nego samo pitanje. Na kraju dužeg razgovora u kojem im ništa nije odgovorio dao im je svoj mail na koji mu mogu poslati pitanje što su i učinili. Odgovor od vlasnika Company Wall Business Magazin nije dobio.

POTVRDA IZ APIF-a I FIA

U APIF i FIA je potvrđeno da nikada nisu potpisali ugovore o kupovini podataka sa Company Wall. Iz APIF-a su nam rekli da im se Company Wall prošle godine javio i zatražio ponudu ugovora. Međutim, nakon što im je APIF poslao svoju ponudu, iz Company Walla se više nisu javljali.

"APIF nije ostvarivao nikakvu poslovnu saradnju sa firmom Company Wall u posljednje tri godine. Ono sa čim smo mi upoznati jeste da su oni iskazali interesovanje za podatke i da su dobili ponudu za tražene usluge od APIF-a, ali dalja saradnja po pitanju kupoprodaje podataka iz završnih računa nikada nije ostvarena. Što se tiče vašeg pitanja o nelojalnoj konkurenciji, a s obzirom na to da i sam APIF ulaže dosta truda i napora kako bi podaci bili što kavalitetniji i pristupačniji daljim korisnicima, naravno da nije korektno, jer podaci koji su dobijeni iz raznih izvora, a ne od zvaničnih institucija dovode u pitanje i njihovu validnost i tačnost. Nadalje, korisnici takvih podataka dovode sebe u zabludu ako donose odluke na bazi podataka koji ne potiču od zvaničnih institucija, što ujedno povlači i pitanje donošenja adekvatnih odluka u poslovanju", rečeno je iz APIF-a.

U Finansijsko-informatičkoj agenciji FBiH su zbog prodaje podataka koji ne potiču od FIA, jedine ovlaštene agencije na području FBiH koja raspolaže tačnim i preciznim informacijama o poslovanju kompanija dobijenih iz završnih finansijskih računa, već poduzeli određene korake u pravcu eliminiranja takve prakse. Direktor FIA Esad Mahmutović je potvrdio da je prije nekoliko sedmica Federalnoj upravi policije FIA podnijela krivičnu prijavu protiv preduzeća Company Wall.

"Zbog istražnog postupka ne bih iznosio više detalja. Neko može reći da je podatke našao na ulici, ali to ne znači da ima pravo te podatke koristiti i komercijalizirati. Firmi Company Wall pravo na korištenje podataka za preduzeća iz FBiH nije dato od strane FIA, odnosno, nemaju potpisan ugovor sa nama. Oni navode da imaju podatke o preduzećima iz FBiH za posljednje tri godine. To praktično znači da su budžet FIA oštetili za oko 700.000 KM. Moram naglasiti da je jedino FIA ovlaštena da vodi registar sa podacima o kompanijama u FBiH. Podaci se mogu koristiti samo na način koji je propisan Zakonom. Te podatke po službenoj dužnosti mogu dobiti tužilaštva, Porezna uprava FBiH, policija, inspekcije i ostale nadležne institucije.

Osim nadležnih institucija pravo na korištenje standardnog seta podataka za tačno odobrenu namjenu ostvarile su kompanije LRC i Bisnode potpisivanjem ugovora o ustupanju podataka i uplatom naknade za stečeno pravo. Svi ostali, kako god da su došli do podataka te podatke koriste nelegalno.

LRC i Bisnode s nama su sklopili ugovore i imaju pravo na korištenje podataka. Da pojasnim, ugovor obavezuje i LRC i Bisnode da te podatke ne mogu ustupati trećim licima, nego od njih mogu praviti i prodavati samo svoje proizvode, a to su bonitetne ocjene.

Pravo na korištenje određenih podataka ustupamo i akademskoj zajednici, institucijama koja se bave istraživanjima, ali i s njima se potpisuju ugovori kojima se obavezuju da će te podatke koristiti samo za svoje potrebe, odnosno, da ih neće ustupati trećim licima“, kaže Mahmutović.

NEOVLAŠTENO POSJEDOVANJE

Na pitanje kako je moguće da neko na nelegalan način dođe do podataka koje posjeduje FIA, Mahmutović odgovara da postoji mogućnost krađe podataka ili neovlaštenog posjedovanja, ali da to ne znači da ih je dopušteno koristiti.

"Imamo dvije kategorije podataka. Prvu kategoriju čine određeni podaci koji su informativnog karaktera i oni su besplatni, mogu se naći na web portalu FIA-e.

Drugu kategoriju čine podaci koji se koriste za poslovnu ili komercijalnu obradu, oni se naplaćuju na osnovu Odluke o naknadama za usluge Finansijsko-informatičke agencije koju na prijedlog direktora FIA-e donosi Vlada Federacije BiH. FIA nije na budžetu FBiH, tako da je ustupanje podataka jedan od bitnih izvora prihoda.

U Sloveniji, naprimjer, je drugačije jer 70 posto njihovih prihoda stiže iz budžeta te države, pa ipak ukoliko se podaci koriste u komercijalne svrhe moraju se platiti, u Republici Srbiji su u većoj mjeri dostupni preko portala APR-a... Hoću da vam kažem da po pitanju nadoknade za ovu vrstu podataka svaka zemlja ima različita pravila.

FIA posjeduje certifikate ISO 9001:2015 kao i ISO 27001:2013 što je dokaz da smo postigli prilično visok nivo zaštite podataka u našem informacionom sistemu", ističe Mahmutović.

Kada je u pitanju poslovanje kompanije Company Wall sporno je kako su došli do podataka, zatim kako ih smiju komercijalizirati ako do njih nisu došli legalnim putem i treća je da mnoge firme dovode u zabludu govoreći im da ih one po zakonu moraju kupiti, rečeno je u FIA.

Klemen Kljun je, kako saznaje Bussines magazin, firmu Company Wall osnovao u Londonu, a onda je preko te firme osnovao ranije firme u Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji, a od prošle godine dvije u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu i Banjaluci. Zanimljivo da je da u Sarajevu nisu otvorili račune iako imaju registrovanu firmu i sve aktivnosti provode iz Banjaluke odakle preduzećima nude podatke o preduzećima iz oba entiteta.

"Firma Company Wall koristi trik, jer se prilikom predstavljanja pozivaju na to da posjeduje podatke od FIA navodeći podatke koji se nalaze na našem portalu, a mi na portalu imamo pet parametara koji su slobodni za javnost, ali na osnovu kojih se ne mogu napraviti bonitetne ocjene i proizvodi koje one prodaju", rekao je Mahmutović.

Emil Kučković, izvršni direktor firme LRC koja je uz firmu Bisnode jedina ovlaštena za kupovinu podataka od APIF-a i FIA na području Bosne i Hercegovine je rekao da ih ti podaci godišnje koštaju (za oba entiteta i Brčko distrikt) oko 320.000 KM.

"LRC već dvije decenije sarađuje sa FIA i APIF-om i od nadležnih agencija smo ovlašteni za komercijalno ustupanje podataka o poslovanju kompanija u BiH. Svake godine potpisujemo ugovor koji u sebi ima niz pravila kojih se moramo pridržavati da bi ustupali podatke. Ti podaci se ne mogu ustupati u izvornom obliku nego kao proizvodi koje mi kreiramo i kao takve nudimo na tržištu. Bilo kakva krađa tih podataka i neovlaštena distribucija šteti državi, a upitna je i njihova tačnost prilikom preuzimanja. To sve na neki način šteti cijeloj privredi“, rekao je Kučković.

Mi se se druge strane pridržavamo vrlo strogih pravila i kriterija za ustupanje podataka koje je FIA propisala. Takvi te podatke obezvrijeđuju i prave nelojalnu konkurenciju na tržištu“, ističe sagovornik.

Odakle god da je došao do podataka koji se inače kupuju, kaže Kučković, Company Wall ih ne smije komercijalizirati.

"Tu dolazimo i do priče o garanciji tačnosti podataka. Kada se nama u LRC-u neko obrati s pitanjem o tačnosti podataka mi ga uputimo na FIA, a FIA ukoliko je i došlo do neke greške taj podatak može provjeriti i mijenjati. Kada se podaci neovlašteno preuzimaju tu dolazi do permutacije brojeva, uvijek postoji mogućnost greške i postavlja se pitanje koliko se na taj način može nanijeti štete privredi", rekao je Kučković.

POKUŠAJ PREVARE

Advokat Ajdin Brčaninović je pravni zastupnik kompanije Well iz Živinica koju su nedavno kontaktirali iz Company Wall nudeći im svoje usluge.

"To je zapravo bio pokušaj prevare. Mi smo se u ime kompanije Well obratili Company Wallu dopisom, nakon čega su oni su još jednom pokušali dostaviti račun Wellu. Međutim, taj račun im je vraćen. Iz Company Wall su željeli poslati neki svoj certifikat izvrsnosti, ali je to iz Wella vraćeno na njihovu banjalučku adresu. Svojim internim vezama sam saznao da je sjedište Company Walla u kancelariji jedne banjalučke advokatske kancelarije", rekao je Brčaninović i dodao da su se u obraćanju iz Company Walla firmi Well koristili podacima o Wellu koje posjeduju LRC i Bisnode sa kojima Well ima ugovor.

Brčaninović je rekao da kao advokat firme Well za sada nije poduzeo nikakve korake u smislu prijavljivanja ovog slučaja nadležnim organima, ali da će i to uraditi ukoliko firmu Well iz Company Walla ponovo budu kontaktirali.

Pitanje koje će ostati bez odgovora u ovom tekstu je odakle Company Wallu podaci o preduzećima u BiH, ako ih nisu dobili od APIF-a i FIA. No, i to će se saznati ako institucije poslušaju jednog bh. mudraca koji je svojevremeno uskliknuo: Neka institucije rade svoj posao!

(Business Magazin)