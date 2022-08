Fabrika ukapljenog gasa u Zvorniku, vrijedna 70 miliona evra, još čeka na prve kapi

ZVORNIK - Desetine zaposlenih, energetska efikasnost, zaštita životne sredine i razvoj novih tehnologija. Sve ovo trebalo je da obezbijedi 70 miliona evra vrijedna fabrika za ukapljeni gas, koja je trebalo da se gradi u Zvorniku, a koju su međusobnim sporazumom 2017. godine najavili "Gas-Res" i ruski "Gazprom SPG Tehnology".

Ove kompanije još nema, a kako "Nezavisne novine" saznaju, čeka se usvajanje rezultata Studije izvodljivosti, kao i završetak neophodnih geoloških istraživanja. Međutim, nadležni poručuju da se od projekta nije odustalo.

Podsjetimo, 2017. godine predstavnici "Gas-Resa" i ruskog "Gazprom SPG-a" potpisali su sporazum i pismo namjere o osnivanju zajedničkog preduzeća i fabrike u Zvorniku, koja bi se trebalo baviti prebacivanjem gasa u tečno stanje (tzv. ukapljeni gas), ali i hladnjače ili postrojenja za proizvodnju struje, jer će se, kako su tom prilikom najavili nadležni, prilikom pretvaranja gasa u tečno stanje stvarati energija koju treba iskoristiti. Sporazumom je tada predviđeno da će ruski gigant biti većinski vlasnik kompanije, a da će "Gas-Res" imati manji udio u vlasništvu.

"Ovo će obezbijediti dodatnu energetsku sigurnost ne samo građanima Srpske, njenoj industriji i javnim ustanovama, nego i za čitav region", rekao je prilikom potpisivanja sporazuma Milorad Dodik, tada predsjednik Republike Srpske.

Nadležni na lokalnom i republičkom nivou za "Nezavisne" ne otkrivaju mnogo detalja, ali poručuju da se od projekta nije odustalo, već da je postupak usporen zbog pandemije, a sada i zbog situacije u Ukrajini. Iz kompanije "Gas-Res", potpisnika sporazuma o osnivanju fabrike, za "Nezavisne novine" kažu da se projekat trenutno nalazi u predinvesticionoj fazi i u procesu je usvajanja rezultata Studije izvodljivosti.

"Zbog značajnih promjena na svjetskom tržištu energenata, zaključci Studije izvodljivosti prolaze ponovnu evaluaciju. U stalnom smo kontaktu s ruskim partnerima, koji vode ovaj projekat i koji diktiraju dinamiku. Planovi se prilagođavaju trenutnim tržišnim okolnostima", kazali su iz "Gas-Resa".

Na naše pitanje u kolikom obimu će Srpska imati vlasništvo nad preduzećem, iz "Gas-Res" poručuju da će o tome odlučivati Vlada RS nakon što usvoji rezultate Studije izvodljivosti i donese odluku o formiranju zajedničkog preduzeća.

Zoran Stevanović, gradonačelnik Zvornika, 2020. godine potvrdio je medijima da je "Gazprom" kupio plac na kome će graditi postrojenje.

U razgovoru za "Nezavisne novine" Stevanović kaže da je, prema njegovim informacijama, preduzeće zvanično registrovano u Banjaluci i da su krenula geološka istraživanja.

"Ako vjerujete, dalje ne znam šta se radilo. Niko nam se nije obraćao za dalje korake, za koje je možda bila potrebna saglasnost i podrška lokalne samouprave. Zemljište je kupljeno i, prema mojim informacijama, imali su ugovor s jednom firmom koja se bavila geološkim istraživanjima terena. Ne znam rezultate tih istraživanja", kazao je Stevanović.

Geološka istraživanja radila je firma IRM-BOR iz Zvornika. U razgovoru s predstavnicima ove kompanije saznali smo da je posao obavljen prošle godine na zahtjev ruske strane, ali ne otkrivaju o kome se radi.

"U jesen prošle godine mi smo dobili ponudu da uradimo geonacrtni izvještaj (ispitivanje terena i priprema za neki budući projekat). To su tražili neki Rusi. Ja sam fakturisao jedan avans koji je tražen. Oni su to uredno platili, 30 odsto avansa i to je bilo 10.000 KM", pojašnjava za "Nezavisne novine" Vlado Gavrić, direktor firme IRM-BOR Zvornik.

Ali, iako je izvještaj sačinjen tada, Gavrić kaže da nisu imali kome da ga dostave.

"Desila se kriza koja još traje. Mi smo radili izvještaj, ali niti smo ga dostavili, niti smo ga imali kome predati. Jednostavno nismo imali veze s njima, sve je to prekinuto zbog rata i svega ostalog, nemam pojma", poručuje Gavrić.

Geolog Nenad Toholj kaže za "Nezavisne novine" da je planirano da se postrojenje gradi na zemljištu nedaleko od fabrike "Alumina".

"Prva geološka istaživanja trebalo je da budu rađena prije dvije godine, ali je od tada samo preliminarno urađeno. Ja nemam informacije kada će se to sve nastaviti i šta će se desiti s tim, jer je sada rat u Ukrajini", naglašava Toholj.

Nijedan novi detalj o ovom milionskom projektu nismo uspjeli saznati iz Ministarstva energetike i rudarstva RS, jer nam nije odgovoreno ni na jedno naše pitanje.

Podsjetimo, uporedo s fabrikom za ukapljeni gas, trebalo je da se grade i hladnjače ili postrojenja za proizvodnju struje.