Farmeri gase proizvodnju i odlaze u inostranstvo

KLJUČ - Proizvodnja mlijeka na području općine Ključ nalazi se pred gašenjem zbog sve većih problema s kojima se suočavaju ovdašnji farmeri, a samo tokom ove godine zatvoreno je sedam većih poljoprivrednih gazdinstava koja su se bavila tom proizvodnjom.

Ovo kaže Senad Bilajac, predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka iz Ključa, i dodaje kako je od te proizvodnje odustala i gotovo polovina malih farmera koji su imali do pet krava.

"Vremenom su se problemi akumulirali, a najveći su umanjeni poticaji i stalno kašnjenje s njihovim isplatama. Zatim, tu su i niske otkupne cijene mlijeka, kao i neprestani rast troškova proizvodnje, što sve skupa demotiviše farmere. Najžalosnije je da većina tih ljudi napušta ove prostore i odlazi na rad u inostranstvo", kaže Bilajac.

Prema njegovim riječima, u ovoj godini su za 30 posto smanjena izdvajanja za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji, a farmeri su suočeni s nizom novih propisa u vezi s proizvodnjom mlijeka.

"Vjerujte, to nije normalno. Uveli su toliko birokratskih i administrativnih procedura koje morate na vrijeme ispuniti i predati, jer se u protivnom suočavate sa sankcijama. Sve to naravno košta, a ipak smo mi poljoprivrednici, a ne pravnici, ne možemo sve to pratiti", dodaje Bilajac, te ističe kako probleme u poljoprivrednoj proizvodnji u posljednje vrijeme prati i nedostatak radne snage, zbog sve većeg iseljavanja stanovništva sa ovih prostora.

"Neko ozbiljno treba da se zamisli nad ovim problemima i da se donesu mjere kako bi se spasila, ne samo proizvodnja mlijeka, nego ukupna poljoprivredna proizvodnja. Ukoliko se bude čekalo, bojim se da će biti kasno", kaže Bilajac. Na području Ključa danas egzistira tridesetak farmi muznih krava i oko devedeset registrovanih proizvođača mlijeka. U protekloj godini zabilježena je proizvodnja od oko 3,5 miliona litara mlijeka, ali već sada je evidentno kako će ona u ovoj godini značajno biti smanjena.