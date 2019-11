Farmeri prijete blokadom granica i uvoza junetine u BiH

SARAJEVO - Ukoliko sljedeće sedmice resorna ministarstva na nivou BiH i entiteta ne riješe problem izvoza junećeg mesa i tovne junadi iz BiH, farmeri iz oba entiteta blokiraće granice BiH i obustaviti uvoz junećeg mesa u BiH.

Ovo su juče "Nezavisnim" potvrdili predstavnici entitetskih poljoprivrednih udruženja te uzgajivača iz RS.

Sljedeće sedmice zakazan je sastanak predstavnika poljoprivrednih entitetskih udruženja, uzgajivača i resornih ministara u Bijeljini kako bi se iznašle mogućnosti da se riješi problem izvoza, odnosno otkupa tovne junadi i junećeg mesa.

Prema podacima koje imaju udruženja, u RS u ovom momentu ima 8.000-9.000 grla tovne junadi koja su bila uzgajana za izvoz u Tursku, ali zbog nefunkcionisanja sporazuma sa tom zemljom, ta grla su prerasla i to predstavlja ogromne gubitke za farmere.

Iako Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača RS, pozdravlja odluku o interventnom otkupu junadi koju je donijela Vlada RS, on ipak ističe da je to samo djelomično gašenje požara, koje neće riješiti problem i spasiti farmere od gubitaka.

"To je mjera - daj šta daš", ističe Marinković za "Nezavisne".

Dodaje da, s obzirom na otvorenost granica u BiH i nekontrolisan uvoz, farmeri već imaju hronični problem sa pojavom tržišnih viškova kada su u pitanju tovna junad i tovne svinje. Sve to, kako ističe, ponavlja se iz godine u godinu, te su poljoprivrednici apelovali na nadležne u BiH da uvedu zaštitne mjere, za šta, podvlači, postoji opravdanje na terenu.

"Situacija je alarmantna. Oko 8.000-9.000 grla junadi za isporuku bilo je spremno prije dva-tri mjeseca, te su sada u fazi da su farmeri svakako na gubitku", kaže Marinković i dodaje da ukupne procjene govore da trenutno ima oko 20.000 bikova spremnih za isporuku.

Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, za "Nezavisne" kaže da očekuje da se u prvoj polovini novembra riješi problem sa izvozom u Tursku.

"Mi smo sa svoje strane sve uradili. Čekamo tursku stranu, koja treba da riješi neke tehničke detalje. Vjerujem da će to biti okončano ubrzo", kazao je Šarović.

Sa druge strane, Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH, ističe da ministar Šarović zaobilazi istinu.

"Sporazum sa Turskom jeste potpisan, ali samo o interventnom izvozu od 3.000 tona, a prvobitni sporazum s početka godine je bio 15.000 tona. I to se nije realizovalo, jer nema vlasti, parlament ne zasjeda i nema ko da ratifikuje sporazum. Došli smo u situaciju da se mora interventno djelovati, a ni to nije donijelo ništa, jer je veći dio bikova prerastao. To više nisu bikovi, nego volovi", ističe Bićo i pojašnjava da je u FBiH dosta bolja situacija, jer većina mesa ode na domaće tržište.

"U RS su ljudi uložili ogromna sredstva. Bik koji stoji svaki dan gubi na vrijednosti, a ogromne troškove pravi proizvođaču", ističe Bićo.

Najavljujući sastanak u Bijeljini kaže: "Ako ovaj problem ne riješi vlast, riješićemo mi, izaći ćemo na granice i zaustaviti uvoz."

Savo Bakajlić, predsjednik Saveza uzgajivača RS, za "Nezavisne" objašnjava da na području Semberije ima 6.000-7.000 grla tovne junadi, od kojih je već pola prestarilo, a pola je već stiglo na tržište.

"Što se tiče izvoza u Tursku, ponavljamo isto od maja i Šarović to veoma dobro zna. Samo su nam obećanja ostala. Sve koči i neformiranje Savjeta ministara, oni prebacuju loptu jedni na druge, a mi smo u velikom problemu. Bez obzira na tehnički mandat, Savjet ministara može na tri mjeseca da obustavi uvoz junećeg mesa u BiH iz okruženja, tako da pokušamo učiniti da se potroši ovo što je domaće proizvodnje", ističe Bakajlić, koji takođe najavljuje mogućnost radikalnih mjera.

"Ukoliko se ovo ne riješi iduće sedmice, mi ćemo najvjerovatnije na ulicu i na granice kako bismo obustavili uvoz", poručio je Bakajlić.