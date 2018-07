Fijasko u Fijatu: Najavili masovni bunt zbog Ronalda, došlo ih pet

Spektakularni transfer i astronomska plata za Kristijana Ronalda izazvali su nezadovoljstvo radnika, pa najavljen bunt.

Podsjetimo, Fijat je kao klupski sponzor obećao da će subvencionisati sa 30 miliona evra vrijednu godišnju Ronaldovu platu. Ronaldo je za 117 miliona evra napustio Real Madrid i potpisao ugovor s Juventusom.

Pobunili su se predstavnici sindikata i najavili štrajk u poznatoj italijanskoj auto-fabrici.

Međutim, najavljena pobuna doživijela je pravi fijasko - tek pet radnika pogona u Melfiju na jugu Italije na dan štrajka nije htjelo da izvrši svoje radne obaveze i propisane norme.

"Govorimo o 0,3 odsto zaposlenih. Dakle, štrajk su organizovali ljudi kojima su važni jedino lični interesi", poručio je portparol Fijata.

Fiat factory workers begin protests by plastering anti-Cristiano Ronaldo posters on walls in Italy https://t.co/mhgJIM1aHN pic.twitter.com/qwfZ6uhxQg