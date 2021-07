Filip Moris internešnel preuzima Fertin farmu

LOZANA - Kompanija "Filip Moris internešnel" sklopila je sporazum o preuzimanju "Fertin farme", jedne od vodećih kompanija za razvoj i proizvodnju inovativnih farmaceutskih i proizvoda za zaštitu zdravlja na bazi oralne i intraoralne primjene po cijeni od 5,1 milijardi danskih kruna, odnosno oko 820 miliona dolara.

"Ovo preuzimanje je korak dalje ka cilju kompanije da do 2025. godine najveći dio njenog poslovanja podrazumijeva proizvode bez duvanskog dima i stvara priliku za rast u oblasti proizvoda bez nikotina", saopšteno je iz "Filip Morisa".

Generalni direktor kompanije Jacek Olzak rekao je da će kupovina "Fertin farme" predstavljati značajan korak jer će unaprijediti asortiman proizvoda "Filip Morisa" bez duvanskog dima, posebno onih za savremenu oralnu upotrebu, kao i ubrzati napredak u oblasti njihovih proizvoda bez nikotina.

"Obje kompanije su posvećene nauci i inovacijama za potrošače radi boljeg kvaliteta života i meni je izuzetno drago što smo postigli ovaj dogovor. Raznolik tehnološki asortiman `Fertin farme`, raznovrsno poslovanje koje se konstantno širi i ekspertiza svjetske klase će obogatiti naše kanale i kapacitete za inovacije", naveo je Olzak.

On je istakao da će sve to obezbijediti brzu i fleksibilnu ponudu proizvoda za oralnu upotrebu koja podržava ciljeve "Filip Morisa" da do 2025. godine više od 50 odsto neto prihoda ostvaruju od proizvoda bez duvanskog dima i najmanje milijardu dolara od proizvoda bez nikotina.

"Fertin farma" je privatna firma sa više od 850 zaposlenih koja posluje u Danskoj, Kanadi i Indiji. Jedna je od vodećih organizacija ugovorne proizvodnje i razvoja /CDMO/, specijalizovana za istraživanje, razvoj i proizvodnju žvakaćih guma, praškova, tableta na rastvaranje i drugih čvrstih oralnih proizvoda koji sadrže aktivne sastojke, uključujući nikotin, i u toj oblasti predstavlja jednog od vodećih proizvođača rješenja u oblasti terapije zamjene nikotina.

"Kompanija i njeni zaposleni donose veliko naučno iskustvo i znanje u razvoju inovativnih proizvoda, koji osigurava natprosječan rast u novim i postojećim oblastima poslovanja. `Fertin farma` je u 2020. godini ostvarila neto prihod od 1,1 milijardi danskih kruna ili oko 160 miliona dolara", navedeno je u saopštenju.

"Fertin farma" je trenutno u vlasništvu globalne investicione organizacije E-Kju-Te /EQT/ i kompanije "Bager-Sorensen" /Bagger-Sørensen & Co/.

Po završetku preuzimanja "Fertin farma" će preći u puno vlasništvo kompanije "Filip Moris internešnel".