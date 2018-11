Financial Times: Rusija se ne može izolovati

Trebalo je da zapadne sankcije izoluju Rusiju, ali retorika njihovih sastavljača je očigledno izvan realnosti jer Rusija uspješno prodaje oružje i jača alijansu, piše "Financial Times".

Zapad je prvi put uveo sankcije u martu 2014. godine i trebalo je da one izoluju Moskvu od ostalog svijeta, od vitalnih grana, naprave otpadnike bez prijatelja. Međutim, ovakvi "pokušaji su doživjeli neuspjeh", sankcije nisu postigli svoje ciljeve, konstatuje list koji kao najbolji primjer toga navodi prodaju ruskog protivvazdušnog sistema S-400 Indiji i Kini.

Sve "tješnja prijateljska saradnja sa Kinom dala je Moskvi pristup međunarodnim finansijama, nove trgovinske mogućnosti i veliku diplomatsku težinu", navodi se u članku.

"Financial Times" skreće pažnju na dublju saradnju sa velikim brojem država na Bliskom istoku — od Turske do Izraela, od Saudijske Arabije do Irana", proširenje uticaja Moskve u regionu u pozadini nastavka kolebanja Vašingtona.

Stalni dolazak lidera država EU koji posjećuje Krim, direktne strane investicije evropskih korporacija i nastavak zahtjeva na rusku naftu i gas nisu u skladu sa vojnom retorikom iz Brisela, navodi izdanje. Velika Britanija je jedna od "najratobornijih raspoloženih država prema Moskvi", ali britanska naftna kompanija BP — jedna od najvećih stranih investitora, posjeduje 19,75 odsto "Roskosmosa".

"Ne može se izolovati tako velika i važna država kao što je Rusija", citira izdanje na uslovima tajnosti izvršnog direktora međunarodne energetske kompanije.

Zapadne diplomate u Moskvi "nezvanično priznaju da sankcije nisu dovele" do željenog rezultata, dodaje list.

