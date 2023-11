Finansijska injekcija teška 500 miliona evra popravila bi pruge i ubrzala vozove

DOBOJ – Zastarjelom i dotrajalom sistemu Željeznica RS, odnosno prugama i radionicama potrebna je finansijska injekcija kako bi ne samo funcionisao, nego i parirao istim u zemljama okruženja, složili su se sindikalci i Uprava na sastanku sa resornim ministrom, a za to će biti potrebno oko 500 miliona evra.

"Nadamo se pozitivnim trendovima i nadamo da ćemo u idućoj godini imati otvorene projekte kako na određenim potezima prema Zvorniku, elektrifikaciju pruga, tako i prema Banjaluci i dalje, i mislim da ćemo u narednom periodu uspjeti da iznađemo dodatna sredstva kako bi Željeznice digli na jedan značajno viši nivo... Pa, hitno zahtijeva vozna vučena sredstva, odnosno tu su nam potrebne određene mašine, lokomotive i isto tako putničke garniture da bi taj putnički saobraćaj digli na daleko značajniji nivo", kazao je Slađan Jović, generalni direktor ŽRS, te na pitanje koliko je još novca potrebno da ŽRS stanu na noge kazao.

"Nekorektno je to pitanje, da stanemo na noge. Željeznice su sigurno održivo preduzeće i sve svoje obaveze isplaćuju na vrijeme. Što se tiče poslovanja sa gubitkom, to su kategorije obračunskog karaktera, a Željeznice su likvidno preduzeće koje sve svoje obaveze servisiraju na vrijeme", rekao je Jović.

Osim nedostatka novca kako iz podrške Vlade RS, tako i iz kreditnih linija, Željeznicama još nešto nedostaje, kaže resorni ministar.

"Nedostaje uređenost što se tiče dokumentacije oko popisa imovine, pa tako Željeznice kada prave svoje planove i budžetsku projekciju za iduću godinu one već 1. januara startuju sa minusom koji se u javnosti tumači da je to gubitak koji su napravili svojim radom, a to zapravo nije to, nego obračun amortizacije na imovinu koja često puta nije u vlasništvu Željeznice", izjavio je Nedeljko Čubrilović, ministar saobraćaja i veza RS.

Na pitanje novinara da li je iz Banjaluke u Doboj stigao vozom i kada se zadnji put vozio vozom, Čubrilović je kazao.

"Došao sam autom, suviše malo vremena imam na raspolaganju, tako da bi ipak trebalo, ne zbog dužine putovanja nego zato što imaju linije, mi ne možemo liniju prilagoditi našim potrebama... Uslovi su takvi kakvi jesi, ljudi se trude koliko je to moguće, a sigurno da ne možemo to upoređivati ni sa našim okruženjem, a pogotovo ne sa nekim standardima kojima mi težimo", kazao je Čubrilović.

Prema rokovima Svjetske banke do kraja 2024. godine ŽRS bi trebale postati holding dva preduzeća, a do tada sindikalne organizacije kojih u ŽRS ima sedam brinu neke druge stvari.

"Kao sindikat nas brine da ŽRS opstanu prvo kao preduzeće jer imamo 1.800 i nešto radnika, da imamo redovna primanja, da svaki radnik živi od plate, a druga stvar brine nas to kakav će ishod biti, odnos Vlade RS prema ŽRS koliko će oni shvatiti nas ozbiljno, da mi možemo da funkcionišemo i da radimo... Odlaze mladi ljudi, snalaze se za bolje plate, naravno. Željeznica je u deficitu sa radnicima gdje treba da primamo nove radnike u nedostatku smo radnika u oblasti infrastrukture i poslova operacija", naveo je Borislav Dejanović, predsjednik Samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti.

