Firma iz BiH radi na analizi BMW-ovih prototipova

Kompanija u Bosni i Hercegovini dio je tima koji ima veliki zadatak – a to je da provjerava neke od najboljih svjetskih automobila prije nego što budu pušteni u prodaju.

Riječ je o kompaniji In-Motion WiB koja se nalazi u Jablanici i broji 20-ak uposlenih.

Kako je za BiznisInfo.ba rekao direktor ove firme Dženis Motika, njihov zadatak je analiziranje prototipova automobila i traženje softverskih grešaka, a posao rade zajedno sa matičnom firmom u Njemačkoj.

Kako je otkrio Motika, glavni partner već godinama je BMW, a posljednjih mjeseci firma radi i za Audi.

"Kompanija se bavi pružanjem usluga matičnoj njemačkoj firmi u različitim projektima. Jedan od projekata koji broji najviše ljudi je analiziranje softverskih grešaka u autoindustriji u fazi razvoja. Znači mi dobijemo te automobile tri ili četiri godine prije nego što će biti pušteni u prodaju. Mi radimo na analiziranju i otklanjanju grešaka odnosno usavršavanje sistema u automobilu u fazi razvoja", pojasnio je Motika.

Dodao je da najviše rade za kompaniju BMW.

"Analizira se komunikacije između dijelova sistema. Tamo imaju ljudi koji voze te prototipove i nakon te vožnje se ta auta isčitavaju kako bi se uočile greške koje se dešavaju u svemu što je u fazi razvoja", kazao je on.

Kako je došlo do dolaska firme u BiH

Inače, zanimljiva je priča kako je ova kompanija pokrenuta u BiH. Za sve je zaslužan upravo Motika.

Naime, 2015. godine zbog teškog pronalaska posla, a nakon studija, odlučio je da napusti domovinu. Tada je otišao u Njemačku na dalje studije. No, 2018. godine je našao posao tako da se preselio u Minhen i zaposlio u firmi In-Motion GmbH.

"Čim sam otišao iz BiH želja mi je bila da se vratim i znao sam da ću, čim se pruži prva prilika, pokušati napraviti taj korak", govori Motika.

Ključna prekretnica stigla je tokom pandemije korona virusa kada se moralo raditi od kuće da bi se izbjegavao kontakt među ljudima.

"To je otvorilo oči i meni i drugima, a ja sam došao na ideju da je to taj trenutak gdje mogu da se vratim u svoj rodni grad. Sinula mi je ideja da mnogo ljudi ovdje poznaje njemački jezik i da bi to bila doba investicija tamošnjeg vlasnika da ovdje osnuje kompaniju. On je to prihvatio i, na moju radost, moj san i vizija su se ostvarili", ističe Mozika

Vlasnici firme su Nijemci, a Motika vodi poslove u BiH.

Upitali su ga kako je uspio naći radnike za ovako složen posao u Jablanici. Prema njegovim riječima, ključ je u prekvalifikaciji.

"U Njemačkoj imamo jednog kuhara koji se prekvalifikovao i koji vodi ljude i jedan je od najboljih radnika u našoj kompaniji. To sam ja prenio ovdje. Mislim da se sve može naučiti, naravno do određenog nivoa, samo treba znati prepoznati potencijal, odnosno nivo znanja koji čovjek ima i shodno tome mu i dodijeliti zadatak", zaključuje uspješni mladi preduzetnik.

