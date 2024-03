Firma iz BiH u Austriji napravila zgradu za samo 30 sati (VIDEO)

Kompanija Module One iz Brčkog 7. i 8. marta uspješno je okončala projekt u austrijskom gradu Wiener Neustadtu.

Projekat je obuhvatio izgradnju dvije stambene zgrade modularnog tipa od 1500 m² stambenog prostora, raspoređenog u 20 stanova. Tokom montaže druge zgrade održana je prezentacija kompanije Module One i sistema modularne gradnje.

U fabrici u Brčkom je proizvedena stambena zgrada od 27 modula i četiri segmenta terase, koja je potom montirana u Austriji za nevjerovatnih 30 sati.

Izvršni direktor Dino Šačirović je tom prilikom istakao da je modularna gradnja na našim prostorima i dalje velika nepoznanica.

“ Većina ljudi ovaj tip gradnje poistovjećuje sa kontejnerima i montažnim kućama, što je u suštini neuporedivo sa onim što mi proizvodimo, a to su višespratni objekti koji mogu imati različite namjene. Modularna gradnja svakim danom postaje sve veći trend u građevinarstvu širom svijeta, zbog same brzine gradnje, veće kontrole troškova i kvaliteta, te bolje samoodrživosti”, rekao je Šačirović.

Danas modularni objekti ispunjavaju sve zahtjeve modernih nekretnina te svojom arhitekturom i dizajnom ni u kom pogledu ne zaostaju za konvencionalno izgrađenim objektima.

“Montažu stambene zgrade smo iskoristili za prezentaciju kompanije Module One, odnosno naših tehničkih rješenja koja su rezultat mukotrpnog rada proteklih godinu i po dana. Promociji su prisustvovali investitori i predstavnici mnogih kompanija iz Austrije i Njemečke, te mnogobrojni austrijski mediji”, navodi direktor Šačirović.

Slučajni prolaznici su bili fascinirani načinom i brzinom gradnje, jer ujutru kada su kretali na posao je bila samo temeljna ploča, a već poslije podne u povratku dočekale su ih završene dvije etaže zgrade.

Do sada se o kompaniji Module One pisalo samo u lokalnim medijima, ali u poslednjih par dana Module One je postao tema najpopularnijih medija širom Austrije, prenosi Biznisinfo.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.