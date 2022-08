Firmama iz BiH 2.000 dozvola za poslove u Njemačkoj

SARAJEVO, BANJALUKA - Spoljnotrgovinska komora BiH (STK BiH) raspisala je javni konkurs za dodjelu detašmana, odnosno dozvola preduzećima iz BiH za izvođenje radova u Njemačkoj u 2022/2023. godini, a najviše dozvola dobiće firme koje se bave građevinskim poslovima.

U konkursu, koji je objavljen u "Službenom glasniku BiH", navodi se da će preduzećima iz BiH biti dodijeljeno 2.000 dozvola za radove, a po opštoj podjeli na kontingente i potkontingente.

"Ukupan kontingent od 2.000 dozvola/mjesečno, raspodjeljuje se po djelatnostima (prema njemačkoj nomenklaturi) na sljedeći način: 790 dozvola/mjesečno za oblast građevinarstva, 470 dozvola za oblast izolaterstva, 740 dozvola za oblast ostalih djelatnosti (montažerstvo, rudarstvo i druge djelatnosti, u skladu sa Međudržavnim sporazumom)", stoji u objavi Spoljnotrgovinske komore BiH.

Kada je u pitanju raspodjela, Federaciji BiH biće dodijeljeno 1.059 dozvola, Republici Srpskoj će biti raspoređeno 529 dozvola, dok se 412 dozvola odnosi na posebni kontingent.

"Kvota od 412 dozvola/mjesečno raspodjeljuje se u omjeru 2/3 za preduzeća iz FBiH i 1/3 za preduzeća iz Republike Srpske, a koja imaju većinski kapital pravnih i fizičkih lica iz Republike Slovenije, a u nedostatku takvih preduzeća i ostala preduzeća iz BiH", navodi se u javnom pozivu STK BiH.

Mirsad Jašarpsahić, predsjednik Privredne komore Federacije BiH, za "Nezavisne novine" pojašnjava da detašmanska godina počinje od oktobra, a da je ovo jedan od najznačajnijih međudržavnih projekata koje ima BiH.

"To praktično znači da 2.000 ljudi svakodnevno, ukoliko bi se ispunio kapacitet, može biti angažovano na njemačkim gradilištima, uključujući i ovaj slovenski kontingent, koji je takođe za tržište Njemačke", kaže Jašarspahić.

Ističe da je kompletan projekat osmišljen i da otvori prostor za dovođenje novih firmi.

"Znači, firma je registrovana u BiH, ima poslovanje u BiH, a dobija poslove u Njemačkoj. To je sporazum naslijeđen iz bivše države. Ali ono što je bitno, naši radnici ne odlaze, već njihove firme dobijaju poslove tamo. Ovo je vrlo dobar sistem očuvanja radnih mjesta, jačamo građevinsku operativu BiH. To kad bi prestalo, bukvalno kao da biste zatvorili firmu od 2.000 ljudi. To je jedan od modaliteta na koji bi BiH trebalo da sarađuje i sa drugim državama i onda ne bismo imali problem sa odlaskom naših radnika", kaže Jašarspahić.

Da su firme zainteresovane za ovu saradnju, govori podatak da svake godine desetine njih podnose prijave za dobijanje dozvola.

"Kod nas bude pedesetak i više firmi koje prođu konkursnu proceduru i koje se javljaju. Postoje one koje već tradicionalno dobijaju te detašmane", navodi Jašarspahić.

Iz Privredne komore RS pojašnjavaju da je broj detašmana koje će Republika Srpska dobiti, uključujući slovenski kontingent 666.

Ističu da podaci za 2021/2022. detašmansku godinu još nisu dostupni, ali da je u 2020/2021. godini dozvolu za radove dobilo 31 privredno društvo, dok je po pitanju posebnog slovenskog kontingenta dozvola izdata za 11 privrednih društava.

"Detaširana privredna društva iz Republike Srpske ostvarila su prihod u 2020/2021. detašmanskoj godini preko 29.027.764 evra, dok je prihod u BiH preko 70.000.000 evra. Ukupan broj radnika zaposlenih u detaširanim privrednim društvima iz Republike Srpske je 2.149 radnika", kazali su za "Nezavisne novine" iz Privredne komore RS.

Ono što je ranije predstavljalo problem kada je u pitanju Republika Srpska jeste dobijanje ulaznih viza za Njemačku za radnike u detaširanim privrednim društvima, ali i to je uspješno odblokirano.

"Detaširana privredna društva bila su prinuđena da termine za viziranje čekaju i preko tri mjeseca, što je naša privredna društva dovodilo u situaciju da nisu u prilici sklapati nove ugovore, zbog tretmana tj. nemogućnosti zakazivanja termina u Ambasadi. Na ovakav način našim firmama bilo je onemogućeno poslovanje, a ilustracije radi, postupak za obradu odobrenja ugovora u "Arbeitsamtu" trajao je minimalno 3-4 nedjelje, radne karte 2-3 dana i, ako tome dodamo čekanje na izdavanje ulaznih viza preko tri mjeseca, sva procedura traje 4-5 mjeseci", pojasnili su iz Privredne komore RS.