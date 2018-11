Firme bez prava na besplatno isticanje imena

BANJALUKA - Grad Banjaluka mijenja odluku o komunalnim taksama, s obzirom na to da je utvrđeno kako su pojedina preduzeća uživala beneficije koje im po zakonu ne pripadaju.

Naime, privredna društva iz oblasti industrije i građevinarstva su u godini svog osnivanja bila oslobođena plaćanja takse (260 KM) za isticanje poslovnog imena na poslovnom prostoru, a što nije u skladu sa Zakonom o komunalnim taksama, jer takve olakšice mogu dobiti samo fizička lica koja obavljaju preduzetničku djelatnost, preciznije preduzetnici.

U obrazloženju odluke se navodi kako je lokalnim samoupravama zakonom dato ovlaštenje da svojim aktima mogu nekoga ko prvi put pokreće privrednu ili uslužnu djelatnost osloboditi od plaćanja takse, ali samo ako je u pitanju obveznik preduzetnik.

"Pogrešno su primijenjena ovlašćenja data zakonom jer su njima, osim preduzetnika, oslobođena i privredna društva koja ne mogu biti obuhvaćena, jer nisu fizička lica, pa samim tim nisu ni preduzetnici", navodi se u odluci koja će se naći pred gradskim odbornicima naredne sedmice.

Jovan Bratić, predsjednik Zanatsko-preduzetničke komore Republike Srpske, kaže kako privrednike i preduzetnike treba razdvojiti kada su nameti u pitanju, jer privredna društva raspolažu većim prihodima i sredstvima od zanatlija.

Dodaje kako država, ali i lokalne zajednice, moraju raditi na tome da se broj parafiskalnih nameta svede na minimum, jer je to jedan od glavnih razloga zbog kojih većina zanatlija posluje na crnom tržištu.

Iako najveći grad u RS preduzetnike oslobađa plaćanja takse za isticanje imena u prvoj godini rada, on kaže kako je to nedovoljno da bi se normalno poslovalo.

"Nama je potrebna giljotina propisa i ukidanje nameta koji nas ubijaju. To nam je omča oko vrata, koja nam ne da disati i raditi. Po mom mišljenju, bar 30 nameta bi odmah u startu trebalo revidirati i ukinuti. To je uradila Srbija, a tim putem ide i Turska i druge velike zemlje", kazao je Bratić.

Osim što odluka nije bila usklađena sa zakonom, pojedine odredbe nisu bile u potpunosti jasne i precizne pa su tako pojedinci ostvareno pravo pokušali iskoristiti više puta.

"To dovodi do apsurdnih situacija, da prilikom svake nove registracije trgovinske radnje ili ugostiteljskog objekta, preduzetnici koji su već registrovani i mogli su ostvariti ili su već ostvarili oslobađanje u prvoj godini od registracije, podnose ponovo zahtjeve i kada budu odbijeni ulažu žalbe i vode postupke, pa do konačnosti drugostepenih rješenja izbjegavaju plaćanje svojih obaveza", piše u obrazloženju odluke.