Firme u BiH vape za vozačima, za volanima penzioneri

BANJALUKA - Bosna i Hercegovina već godinama vapi za profesionalnim vozačima, a takoreći ne postoji firma kojoj ne fale vozači.

Taj problem samo se produbljuje, jer sve više mladih koji su se obučili za ovu struku radije odlazi u inostranstvo, a to potvrđuje i činjenica da se na birou ne može pronaći radnik ove struke iako za njom vlada velika potražnja.

Tako je, prema podacima Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, prošle godine traženo 220 vozača teretnih kola.

Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za međunarodni i unutrašnji transport RS, za "Nezavisne novine" kaže da je situacija sa profesionalnim vozačima više nego alarmantna.

"Iz BiH je u protekle tri-četiri godine otišlo od 4.500 do 5.000 profesionalnih vozača. Ako uzmemo u obzir da u Republici Srpskoj, odnosno u BiH, trenutno nema prevozničke firme kojoj ne fali od pet do 50 profesionalnih vozača te da je na putevima od 30 do 40 odsto penzioneri koji voze, možemo zaključiti da je taj kadar i više nego u deficitu", rekao je Grbić.

Kako ističe, vozači iz BiH odlaze prvenstveno zbog niskih plata.

"Osim toga, odlaze i zbog uslova boravka i velikog zadržavanja na graničnim prelazima i carinskim terminalima, dok u zemljama Evropske unije nema granica i čekanja. Takođe, jedan od razloga je i taj što su tamo veće plate, koje su i više nego duplo veće nego kod nas", istakao je Grbić.

Prema njegovim riječima, u Banjaluci unazad godinu i više nema nijednog profesionalnog vozača, a potražnja je zaista velika.

"Svi mladi odlaze, a recimo, česte su situacije da primimo mladog profesionalnog vozača, a da nas on napusti čim se obuči i odlazi u zemlje Evropske unije", dodao je Grbić.

Dragoslav Mihajlović, sekretar saobraćaja i veza u Edukativnom centru Privredne komore Republike Srpske, ističe da su željeli izaći u susret onima koji žele da postanu profesionalni vozači te su u skladu s tim tražili odobrenje za smanjenje fonda časova u okviru obuke za profesionalnog vozača motornih vozila.

"Nadamo se da bi nakon toga, a s obzirom na to da su povoljniji uslovi, moglo biti više zainteresovanih. Do sada je, prema programu, obuka trajala 280 nastavničkih časova, a idemo s tim da se smanji na 120, i nadamo se da ćemo dobiti pozitivan odgovor od Zavoda za obrazovanje RS i Ministarstva saobraćaja i veza RS", rekao je Mihajlović za "Nezavisne novine".

Samim tim, kako kaže, i cijena ove obuke će vjerovatno biti niža, jer će biti smanjen broj časova.

"O tome će ipak odlučiti Upravni odbor. Mislim da bismo u oktobru mogli imati odobrenje za taj program. Mi smo svake godine radili u kontinuitetu u manjim grupama, ali se nadamo da će biti više zainteresovanih za profesionalnu obuku vozača", kazao je Mihajlović.

Sve to rade, ističe on, upravo zato što je na tržištu velika potreba za profesionalnim vozačima.

Podsjećamo, ranije je svaki kandidat morao imati ukupno 280 časova, od kojih 260 časova teoretske nastave i 20 časova praktične nastave, a kandidati koji sami finansiraju obuku za to su morali izdvojiti 1.100 KM.