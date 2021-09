Fiskalni računi stižu SMS-om

BANJALUKA - Fiskalni račun nove generacije biće moguće, osim štampanjem, izdati i na druge načine, kao što je slanjem e-mailom, aplikacijom, SMS-om, prikazom QR koda na ekranu itd.

Navedeno je to u Nacrtu zakona o fiskalizaciji, koji je na dnevnom redu 18. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.

Kako se dodaje, da bi ovakav sistem u potpunosti funkcionisao, neophodno je da prilikom svakog izdavanja računa, račun bude potpisan lokalnim sigurnosnim elementom sa lokalnog fiskalnog uređaja.

Iz Ministarstva finansija Republike Srpske podsjećaju da je Nacrt zakona o fiskalizaciji utvrđen na 136. sjednici Vlade Republike Srpske te je na prijedlog ovog ministarstva uvršten u dnevni red NS RS.

Nacrtom zakona o fiskalizaciji, kako ističu, uređuju se predmet, obveznici i postupak fiskalizacije.

"Predložene su izmjene dosadašnjeg sistema kontrole prometa putem fiskalnih kasa u tehničkom smislu, čime se stvaraju zakonske osnove za uvođenje novog sistema fiskalizacije. Planirano je da se propisani podaci iz fiskalnog uređaja preuzimaju putem softverske aplikacije Poreske uprave Republike Srpske, na osnovu čega će se upravljati procesorom fiskalnih računa svakog obveznika fiskalizacije od njegovog iniciranja do gašenja i kreiranja analiza i izvještaja", kažu iz Ministarstva finansija Srpske za "Nezavisne novine".

Ovaj sistem će, dodaju, biti baziran na "blok čejn" tehnologiji, koji je sigurniji, biće jeftiniji za poreske obveznike i jednostavniji za kontrolu.

"Podaci sa fiskalnih kasa će se u realnom vremenu dostavljati Poreskoj upravi RS. Fiskalni uređaji nove generacije zasnivaju se na kvalitetnim i naprednim sigurnosnim elementima i mogućnostima kojima uređaj raspolaže, uključujući mogućnost štampanja i skeniranja QR kodova. Fiskalni račun nove generacije biće moguće, osim štampanja, izdati i na druge načine kao što je slanjem e-mailom, aplikacijom, SMS-om ili prikazom QR koda na ekranu", kažu iz Ministarstva.

Kako dodaju, razlozi za donošenje novog zakona sadržani su u potrebi daljeg razvijanja i unapređenja postojećeg sistema fiskalizacije, koji će dovesti do povećanja stepena kontrole nad prometom robe i usluga, a samim tim i povećanja poreskih prihoda i smanjenju sive ekonomije.

"Vlada Republike Srpske opredijelila se da rastereti poslovnu zajednicu i predložila da trošak inicijalne fiskalizacije snosi Republika. Dakle, poslovni subjekti neće imati troškova", ističu iz Ministarstva finansija Srpske.

Zora Vidović, ministarka finansija, na jučerašnjoj sjednici Narodne skupštine RS rekla je da je u Srpskoj neophodno unapređenje postojećeg sistema fiskalizacije, odnosno, u tehničkom smislu, prelazak na novi sistem fiskalizacije.

"To je potrebno zbog, prije svega, tehnološki potpuno zastarjelog postojećeg sistema, a sve radi suzbijanja sive ekonomije i stvaranja boljih uslova poslovanja", naglasila je ona i dodala da novi sistem za upravljanje fiskalizacijom treba da omogući praćenje aktivnosti poreskog obveznika, analizirajući njegove obrasce ponašanja, te da prepozna jednostavne oblike prevare i obavještenja da bi poreski inspektori mogli da istraže slučaj.

Ona je rekla da će trošak sistema za upravljanje fiskalizacijom biti 37 miliona KM, dok bi trošak nabavke ili subvencionisanja uređaja bio oko 13 miliona KM za oko 40.000 obveznika.

Poslodavci su zadovoljni činjenicom da će novi sistem ovoga puta ići na trošak države. Očekuju da će posao biti olakšan i za inspekciju.

"Ako vi, kao građanin, u svakom trenutku možete provjeriti da li ste dobili ispravan račun i prijaviti nepravilnost, to znači da će i inspekcijski organi mnogo brže, jednostavnije i efikasnije moći da sve to kontrolišu. Očekujemo da to bude dobra poruka nelojalnim poslodavcima i novi zamah za sve nas", rekao je nedavno Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca.