Formalnosti oko sistema elektronske komunikacije zabrinule privrednike

BANJALUKA - Do početka elektronske komunikacije između Uprave za indirektno oporezivanje BiH i privrednika ostalo je nešto više od mjesec dana, a brojnim poreskim obveznicima i dalje nije u potpunosti jasno na koji način će funkcionisati ovaj sistem.

Zbog toga su Privredna komora Republike Srpske i Spoljnotrgovinska komora BiH imale više primjedaba na sadržaj izjave o prihvatanju korištenja elektronskih usluga UIO, a koja je obavezna u procesu registracije korisnika. One se odnose na mogućnost uvođenja naknada od strane UIO BiH u sistemu elektronskog poslovanja, narušavanja tajnosti podataka i slično.

Tako je, na primjer, privrednike zabrinulo to što prilikom komunikacije ne mogu tvrditi da nisu zaprimili poruku, dokument, zahtjev, obavještenje ili svaku drugu informaciju dostavljenu elektronskim putem od strane UIO u slučaju kvara na tehničkoj opremi.

Kako smatraju u UIO BiH, korisnik je odgovoran za ispravnost svog hardvera, a u slučaju da ga ne može osposobiti, na portal može pristupiti sa svakog drugog računara koji ima pristup internetu.

Jedna od primjedaba je bila i na to da UIO može vršiti izmjene u ovom sistemu bez konsultacija s korisnikom usluga, što su ovi u svom odgovoru negirali, dodajući kako je bilo koja izmjena podložna javnoj raspravi.

Ratko Kovačević, portparol UIO BiH, kaže kako se primjedbe odnose na formalne stvari koje nisu mogle biti detaljno objašnjene u samom obrascu izjave zbog kratke forme iste.

"UIO je pisanim putem dodatno pojasnila sve stavke u vezi s izjavom koja se mora potpisati, što je u potpunosti zadovoljilo predstavnike privrednih komora", kazao je Kovačević.

To nam je potvrdio i Borko Đurić, predsjednik Privredne komore RS, koji kaže kako su sve dileme otklonjene, a samim tim i bojazni da bi moglo doći do eventualnih zloupotreba.

I pored činjenice da su privrednici imali dosta vremena za prilagođavanje, Đurić kaže kako će i pored toga neki od njih biti zatečeni početkom primjene elektronske komunikacije.

"Sigurno je da će u početku biti problema, ali se nadam da će u kratkom vremenu biti prevaziđeni. Ovaj sistem komunikacije je neminovnost i ne možemo kasniti za drugima, već moramo ići u korak s njima", kazao je Đurić.

Prema podacima UIO BiH, za elektronsku komunikaciju se do sada registrovalo oko 28.000 obveznika, dok za još oko 15.000 ostaje obaveza da to učine do kraja godine.

Oni obveznici koji se ne registruju, neće moći podnijeti svoje januarske PDV prijave za 2019. godinu i samim tim će se naći u prekršaju.