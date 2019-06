Gas donosi radna mjesta i investicije u Srpsku

​BANJALUKA, SANKT PETERBURG - Nakon dogovora o gasifikaciji Republike Srpske, u narednim danima trebalo bi da budu poznati detalji u vezi s izgradnjom projekta, za koji će vrlo vjerovatno saglasnost morati dati i Savjet ministara Bosne i Hercegovine.

Kako nezvanično saznajemo, u toku ove sedmice trebalo bi da bude održan sastanak najviših zvaničnika Republike Srpske s predstavnicima kompanije "Gas-Res", na kojem bi trebalo da razgovaraju o detaljima dogovora koji su postigli Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH, i Željka Cvijanović, predsjednica RS, na sastanku s Aleksejom Milerom, predsjednikom Upravnog odbora "Gasproma", u Sankt Peterburgu. Na sastanku je, kako prenose agencije, dogovorena gasifikacija Republike Srpske, a gasovod koji bi se gradio bio bi finansiran od strane "Gasproma", uz određeno učešće i Republike Srpske, a gradnja bi koštala oko 300 miliona evra, sa stanicima.

"Dogovorili smo se da se uskoro vidimo i da na operativnom nivou dogovorimo kako dalje. Do jeseni bi trebalo da bude izgrađen projekat", rekao je Dodik, podsjećajući da je gasifikacija Srpske bila aktuelna kada je bilo govora o "Južnom toku", te da sadašnji projekat podrazumijeva gasovod u Republici Srpskoj na istoj trasi od Bijeljine, odnosno od ulaza preko Drine, pa do Banjaluke i Prijedora, a u perspektivi bi imao priliku da izađe prema Hrvatskoj ili FBiH.

Inače, od stava Federacije BiH u ovom projektu puno toga zavisi, s obzirom na to da će vrlo vjerovatno Savjet ministara BiH morati dati svoju saglasnost jer se radi o granici na Drini, gdje bi gasovod u BiH, tačnije u Republiku Srpsku, trebalo da uđe.

Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, rekao je da bi najavljena gasifikacija trebalo da donese ogromne prednosti republičkoj privredi, među kojima su razvoj, jeftiniji energent, više domaćih i stranih investicija i energetska sigurnost.

"To može, između ostalog, da pruži energetsku sigurnost jer ćemo u budućnosti imati problema s termoelektranama. Čak se i zagovara da se kod nas izgradi jedna elektrana na gasni pogon", rekao je Škrebić, dodajući da je važno da "Turski tok", ili ruski gas, koji bi došao preko Srbije, ne zaobiđe Republiku Srpsku.

I Vjekoslav Petričević, ministar privrede i preduzetništva RS, rekao je da je najavljeni projekat gasifikacije Srpske značajan jer će ojačati i razviti domaću industriju i firmama omogućiti da zaposle nove radnike.

"Gas je u privrednom smislu kvalitetan, jeftin i povoljan u odnosu na druge energente. Dakle, gasifikacijom Srpske ovdašnja privreda biće mnogo konkurentnija", rekao je Petričević.

Priča o gasifikaciji Republike Srpske započela je još dvijehiljaditih, kada je čak i dodijeljena koncesija za projekat "Sava", odnosno za izgradnju gasovoda od Zvornika preko Bijeljine, Modriče, Dervente, Prnjavora, Laktaša, Banjaluke, Prijedora do Novog Grada, odnosno granice s Hrvatskom, sa grananjem za Ugljevik, Šamac, Doboj, Brod, Gradišku i Kozarsku Dubicu. S obzirom na to da se nikada nije krenulo u izgradnju, Vlada Republike Srpske raskinula je koncesiju s firmom "Sava International" 2013. godine, i to iz razloga da se ta teritorija "oslobodi" za "Južni tok". Međutim, zbog međunarodnih preslagivanja, od tog projekta se odustalo, a trenutno je aktuelan "Turski tok" u kojem Srpska sada vidi novu šansu.

Poslanici vladajućih i opozicionih stranaka u Narodnoj skupštini Republike Srpske i članovi Odbora za privredu saglasni su da bi najavljena realizacija projekta gasifikacije trebalo da omogući privredni razvoj.

Maksim Skoko, predsjednik Odbora za privredu NS RS i poslanik SP-a, rekao je da gas kao energent nije dovoljno zastupljen u Srpskoj, dok je Perica Bundalo, poslanik PDP-a, ocijenio da će gasifikacija nesumnjivo mnogo značiti za privredni razvoj jer je gas jeftin, siguran, stalna i ekonomski prihvatljiva sirovina.

"Vjerujem da je riječ o ozbiljnoj priči i da će doći do realizacije projekta gasifikacije Srpske", rekao je Bundalo.

Nedeljko Ćorić, poslanik SNSD-a, rekao je da bi Srpska gasifikacijom dobila novu dimenziju u smislu razvoja privrede i njene konkurentnosti.

Predstavništvo RS

Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, u sklopu zvanične posjete Sankt Peterburgu, posjetila je kancelariju Predstavništva Republike Srpske u ovom ruskom gradu.

Tokom posjete Cvijanovićeva je naglasila sve značajniju saradnju RS i Sankt Peterburga, istakavši da je potpisivanjem mape puta za realizaciju prioritetnih pravaca saradnje između Srpske i Sankt Peterburga za period od 2019. do 2022. godine data nova energija i zamah saradnji na polju ekonomije, kulture, turizma, zdravstva, omladine i sporta. Ovom prilikom Cvijanovićeva je izrazila zadovoljstvo radom kancelarije Predstavništva RS na poboljšanju imidža Srpske, posebno istakavši doprinos Predstavništva u povezivanju privrednih subjekata, kao i u oblasti kulture i zdravstva.