Gasi li se Rudnik "Zenica"?

ZENICA - Ono što svi znaju, vide, za sada niko ne smije jasno i glasno reći - gasi li se Rudnik mrkog uglja "Zenica"?

Sve upućuje na to, nažalost. Rudari, ubijeni u pojam, to najbolje vide. Ugašena su dva postrojenja RMU "Zenica” – "Stara jama" i "Stranjani", ostao je još pogon u zloglasnom Raspotočju. Zloglasno jer je to pogon RMU “Zenica” koji je odnio pet rudarskih života 2014. godine.

A koliko je tek ljudi ostalo s invaliditetom, to zna Uprava ovog rudnika.

Takođe, prilikom nedavne posjete ovom pogonu na kapiji smo, u razgovoru s rudarima novianri Avaza su saznali da je veliki broj inžinjera napustio njihov rudnik te su se "preselili" u Vareš, u nedavno otvoreni moderni rudnik britanske kompanije "Adriatic Metals", vrijedan 450 miliona maraka.

"Sve što je bilo mozgova u našem rudniku i što je vrijedilo, otišlo je u Vareš", reći će rudari.

I danas kada se baci jedan laički pogled na krug pogona u Raspotočju, čovjeka obuzme neka zebnja. Transportne trake iz jezgra jame izbačene na površinu, razne kolutare od kablova te mnoštvo starih i dotrajalih uređaja i opreme za jamski iskop mrkog uglja odbačeni kao da nisu ničiji.

Rudari odlaze jedan po jedan i kao da je nekome to cilj, da oni sami napuste i shvate da je kraj. Prema informacijama "Dnevnog avaza", do sada ih je više od stotinu pronašlo rješenje za posao i otišlo iz firme.

Rudarima koji još nisu primili nijednu plaću u 2024. godini - jesu, ali za decembar 2023. godine - jasne poruke uputilo je i rukovodstvo "Elektroprivrede BiH".

Kako su naveli, Rudnik "Zenica" je od septembra 2023. do januara 2024. godine ostvario proizvodnju od 34 posto u odnosu na plan i prihod od 3,2 miliona KM.

"Troškovi plaća za navedeni period iznose 10,1 milion KM i veći su od ostvarenog prihoda za 6,8 miliona KM", slikovito su pojasnili iz EPBiH.

Na današnjem sastanku usaglašeno da će dobiti plate, ali dalja sudbina rudnika je upitna.

