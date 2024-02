Gdje ćete sve moći putovati sa aerodroma u BiH i kojem od njih predviđaju najveći profit?

Dolaskom proljeća osim prirode oživljavaju i nove avio linije. Iskorak je napravio i mostarski aerodrom koji od polovine aprila uvodi direktnu liniju za Beograd. I drugi bh. aerodromi pripremaju se za ljetnu sezonu. Ko će u ovoj godini najviše profitirati? Stručnjaci tipuju na sarajevski, ali rekorde obara i banjalučki.

Uspostavljanjem direktne linije između Air Serbia i Aerodroma Mostar, uz nešto ranije potpisanu saradnju sa kompanijom SkyAlps, zaokružena je priča četvrtog haba. Grad na Neretvi će, tako, od druge polovine aprila biti povezan sa Beogradom, Zagrebom, Minhenom i Rimom.

“Direktnih imamo šest destinacija, što je rekordno. Nikad nije bilo više od tri. Kada bi sad množili svaku od tri odnosno gdje možemo iz svih destinacija, to je preko 100 destinacija”, saopštio je direktor Zračne luke Mostar, Marko Đuzel.

Za početak, putnici će novu liniju na raspolaganju imati šest mjeseci, tri puta nedjeljno. Cijena karte u jednom smjeru iznosi 56 evra, dok 104 evra košta povratna. Od hercegovačkog aerodroma očekuje se mnogo. Dvostruko više putnika u odnosu na kraj prošle godine kada je evidentirano više od 20 hiljada.

Značaj je i novi let sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo do Varšave. U okviru zimskog reda letenja koje je na snazi do kraja narednog mjeseca, putnicima je na raspolaganju 12 destinacija, no sva pažnja usmjerena je na pojačanje linija tokom ljetne sezone.

“Kompanija Ryanair uvodi šest destinacija i to Milano, Geteburg, London, Memingem, Brisel i Solun. Kompanija SunExpress uvodi dvije direktne linije za Antaliju i Izmir, a aviokompanija Aegean Airlines uvodi direktnu liniju ka Atini”, podsjetila je Belma Čureković, sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

U zavisnosti od kompanije, kreiraju se i cijene, pa se, na primjer, od najmanje 75 evra može putovati sa tuzlanskog aerodroma. Redovni letovi odvijaju se u Njemačku, Dansku, Švedsku, Holandiju.

“Kada je riječ o Njemačkoj, može se letjeti u Memingem, Dortmund, u Holandiji je Mastriht, u Švedskoj je Halmstad i Stokholm. Od danas bi trebalo da krene odjava u zimskom redu letenja, i da Istanbul po prvi put iz Tuzle”, naglasio je Dževad Halilčević, direktor Aerodroma Tuzla za N1.

Do istih destinacija, uz Beograd, Bazel, Beč, Stokholm i Geteburg, može se i iz Banjaluke, dok će od ljetne sezone turistička ponuda biti obogaćena linijama za Brisel, Karlslue, Egipat, Grčku, Tursku i Tunis. Od četiri bh. aerodroma, sarajevski će i u ovoj godini, prema prognozama stručnjaka, upisati najbolje rezultate i približiti se na gotovo dva miliona putnika. S druge strane…

“Govorimo o tome da bi Tuzla mogla da ima najviše 200 hiljada putnika. Računajte da je imala 600 hiljada, to je zapravo jako zanemariva i loša brojka. Banja Luka fino raste. Ima tri puta više putnika nego 2019. i najave za ovu godinu su jako dobre. Preći će pola miliona putnika”, istakao je stručnjak za civilnu avijaciju Alen Ščurić.

A što se tiče aerodroma u gradu na Neretvi, ovu godine očekuje se da završi s maksimalno 60 hiljada putnika što nije ni blizu njegove samoodrživosti.

