Generalni konzulat BiH u Minhenu organizovao promociju "Banje Vrućice"

MINHEN - Generalni konzulat BiH u Minhenu organizovao je večeras promociju usluga Zdravstveno-turističkog centra "Banja Vrućica" iz Teslića, koja će učestvovati na sajmu turizma koji se održava od 21. do 26. februara u Minhenu.

Generalni konzul Vera Sajić rekla je Srni da je zadovoljna večerašnjom posjetom i zainteresovanošću prisutnih za neke od prezentovanih usluga "Banje Vrućice".

"Mislim da je ovo dobra prilika i da je ovo potrebno našim ljudima - da se vidimo, okupimo, razgovaramo i u krajnjoj liniji promovišemo naše ljepote", rekla je Sajićeva.

Generalni konzul smatra da kvalitet domaćih banja poput "Banje Vrućice" mogu da nađu svoje mjesto na zahtjevnom njemačkom tržištu, uz dosta marketinga, sastanaka i razgovora.

"Znamo da su gosti često i ljudi iz Slovenije, Hrvatske, evo da dolaze i ljudi iz Njemačke. Mislim da je dobro iskustvo uvijek najbolji marketing i mi ćemo se truditi u narednim mjesecima da promovišemo i nastavimo promociju banje iz Teslića ovdje u Bavarskoj", rekla je Sajićeva.

Ona je navela da se Generalni konzulat BiH u Minhenu angažovao prema zdravstvenim osiguranjima u Bavarskoj u namjeri da se pronađe način da pokriju i troškove liječenja u banjama.

Direktor Zdravstveno-turističkog centra "Banja Vrućica" iz Teslića Dragan Bogdanić zahvalio je generalnom konzulu što je večeras organizovala promociju za ljude poreklom iz BiH, koji su nastanjeni u Minhenu.

"To je ogroman potencijal za banjski turizam, ali i za sveukupni privredni razvoj Republike Srpske. Mislim da je dobro da se i drugi predstave i uspostave neophodni kontakti", rekao je Bogdanić.

Izvršni direktor za operacije i marketing "Banje Vrućica" Aleksandar Radošević kaže da će na sajmu ponuditi pakete sa veoma kvalitetnim uslugama koje su cjenovno povoljne i konkurentne onima na zapadnoevropskom tržištu.

"Mnogo pomažu i redovne avio-linije koje su uvedene do Banjaluke i Tuzle. Auto-put je izgrađen do Doboja za one koji se odluče putovati automobilom", rekao je Radošević.

Prema njegovim riječima, gosti ove banje najviše se odlučuju na desetodnevni zdravstveni programi uz uključeni pregled ljekara specijaliste, svakodnevne fizikalne terapije i korištenje termo-mineralne vode, uz pun pansion, što, kako navodi, košta od 330 evra do 600 evra, u zavisnosti za koji se banjski hotel odluče.