Gigant iz BiH preuzima korejsku firmu i proizvodnju seli u BiH

GRADAČAC - TMD Group iz Gradačca nastavlja s investicijama.

Radi se na proširenju proizvodnje na dvije lokacije a ujedno se dogovara i preuzimanje korejske kompanije čija će proizvodnja biti preseljena u BiH.

Grupacija u okviru koje posluje ukupno šest kompanija, ove godine planira rast od 25 posto a naredne godine donose šanse za dalji razvoj, najavio je za Biznisinfo direktor Adem Hanić.

“Kompanija TMD Automotive ušla je u investiciju proširenja proizvodnog pogona za 3.500 kvadratnih metara jer smo popunili kapacitete postojeće hale. Ove godine u toj kompaniji planiramo rast od 25 posto tako da nam treba još prostora. Investicija će biti gotova do ljeta a najveći dio proizvodnje odnosi se na komponente za električne automobile”, kazao je Hanić.

U značajnu investiciju ulazi i Kovgrad, još jedna kompanija koja posluje u okviru grupacije.

“U kovačnici tek počinjemo investiciju koja će iznositi preko pet miliona eura. Takođe je riječ o proširenju proizvodnje. Dogovoreno je preuzimanje kompletne fabrike čija će proizvodnja biti preseljena u Gradačac. Riječ je o koreanskoj fabrici koja trenutno obavlja proizvodnju u Španiji. Ugovor još uvijek nije potpisan ali je to naš plan i on će nam omogućiti da u naredne dvije godine na pozicijama kovanja udvostručimo kapacitete. Srećom, riječ je o linijama koje su potpuno automatizirane i neće nam biti potrebno mnogo novih radnika jer ionako nam ih već nedostaje. Kada bi nam za neki posao trebalo 200 novih radnika, ne bismo ga smjeli ni prihvatiti jer ih ne bismo mogli naći”, kazao nam je Hanić.

Kako najavljuje, biće novih zapošljavanja ali ističe da je pronalazak kvalitetne radne snage trenutno poblem. Već nekoliko mjeseci u gradačačkoj grupaciji zaposleni su i radnici iz Bangladeša, no Hanić kaže kako oni ne mogu zamijeniti domaće radnike.

Uprkos tome, TMD grupacija koja trenutno zapošljava više od 800 radnika i osim u BiH, radi i u Hrvatskoj gdje ima kompaniju s 15 radnika, nastavlja s investicijama. U godinama koje dolaze, mnogo je prilika za razvoj, smatra Hanić.

“Jako puno investiramo u robote i automatske linije. To je jedina budućnost i jedino gdje možemo biti konkrentni. Kriza koja je posljednjih godina prisutna u svijetu odrazila se i na nas, neki su sektori pali i do 35 posto. Međutim mi kontinuirano dobijamo nove poslove. Smatramo da je svaka kriza šansa, pa je tako i ova kriza šansa pogotovo za naše područje. Mislim da će narednih 3 do 5 god biti izuzetna šansa za sve koji imaju proizvodne i tehnološke kapacitete. Prisutan je pritisak preseljenja iz Indoazije u Evropu, pogotovo Istočnu Evropu a mi tu, kao i Srbija, imamo prednost u odnosu na zemlje poput Rumunije, Slovačke, Češke… Tako da ja računam da ćemo mi ovdje još rasti i onaj ko bude mogao prihvatiti poslove i ponude treba da iskoristi ovu šansu”, kaže Hanić.

Napominje kako je to ujedno šansa i za cijelu državu koja bi morala sa svoje strane otkloniti smetnje za poslovanje u vidu velikih opterećenja, parafiskalnih nameta i slično, te olakšati poslovanje i zapošljavanje.

Inače, Tmd Group u potpunosti je izvozno orijentisana kompanija.

