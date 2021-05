Godfri: Srbija je privredna lokomotiva Zapadnog Balkana

BEOGRAD - Ambasador SAD u Srbiji Entoni Godfri izjavio je danas da je Srbija privredna lokomotova Zapadnog Balkana, ekonomski lider u regionu i jedna od najotpornijih privreda Evrope tokom pandemije kovid-19.

Godrfi je za Politiku rekao da je glavni pogon te lokomotive intelektualna snaga i da je zbog toga potrebno uložiti mnogo energije da se zaustavi odliv mozgova i stvore uslovi za dugoročni preivredni rast da bi mladi ljudi gradili svoju budućnost u Srbiji.

"Ključ za to je pomoći Srbiji da se integriše i na kraju učlani u najveću i najuspješniju ekonomsku i političku uniju, a to je EU. Pristupni proces je težak, u to nema sumnje, ali reforme koje su sa njim povezane pomoći će privredi da nastavi da jača, što će uvjeriti mlade ljude da svoju budućnost grade u gradovima Srbije", rekao je Godfri.

Upitan da li je za aktuelnu američku administraciju Vašingtonski sporazum još uvijek važeći, Godfri kaže da SAD i dalje želi da se sve dogovoreno u Vašingtonu sprovede u djelo i podsjetio da SAD godinama podržavaju proces koji vodi sveobuhvatnom i obavezujućem sporazumu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.

"Američka administracija će nastaviti da elemente Vašingtonskog sporazuma tretira kao prioritete. SAD se slažu da je neka od pitanja najbolje rješavati kroz dijalog predvođen EU i spremne u da taj proces podrže najbolje što mogu", rekao je Godfri.

On je dodao i da predsjednik Džo Bajden veoma dobro razumije značaj stabilnog i naprednog Balkana, kao i ujedinjene i slobodne Evrope.

"Mi stoprocentno podržavamo strateški cilj Srbije da se pridruži EU i sve što treba da uradi da bi u tome uspjela. Naša pomoć kroz programe u samoj Srbiji, kao i naša jasna politička podrška procesu proširenja EU na Zapadni Balkan pomaže Srbiji da sprovede neophodne reforme i krene napred na svom evropskom putu", zaključio je Godfri.