Gorivo skuplje i do pet feninga

BANJALUKA - Na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj došlo je do korekcija cijena goriva, koje su u prosjeku više za jedan do pet feninga, u zavisnosti od vrste ovog energenta i pumpe.

Vozače dizel auta juče ujutro dočekalo je poskupljenje od tri do pet feninga, a neke pumpe su to uradile u toku poslijepodnevnih časova, pa se juče na pumpama dizel točio za 2,19 do 2,24 KM po litru. Benzin 95 je takođe poskupio i to do pet feninga, a cijene su varirale od pumpe do pumpe.

"Kod nas su od jutros sva goriva skuplja za pet feninga", rekli su za "Nezavisne" na jednoj banjalučkoj pumpi, dok su na drugoj rekli da za poslijepodnevne časove pripremaju nove cijene, koje će biti više za tri feninga za dizel, a za benzin 95 jedan fening.

To se nimalo nije dopalo vozačima, a ponajmanje prevoznicima.

"Suvišan je svaki komentar na poskupljenje, jer smo znali da je ono nedavno pojeftinjenje kratkog vijeka. Samo se čekalo da se smire protesti pa da opet dignu cijene", kazao je za "Nezavisne" Nikola Grbić, predsjednik Udruženja za međunarodni i unutrašnji transport.

Zoran Berak, sekretar Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima u Privrednoj komori RS, rekao je za "Nezavisne" da svaki od distributera radi po principu slobodnog tržišta i formira cijene u skladu sa svojom poslovnom politikom i Zakonom o tržištu.

"To je princip slobodnog tržišta i distributeri sami formiraju cijene", kaže Berak.

Podsjećamo, nakon enormnog talasa poskupljenja ove godine, polovinom prošlog mjeseca vozačima je ulilo nadu blago pojeftinjenje goriva za oko pet feninga, baš u vrijeme protesta zbog poskupljenja goriva. Ubrzo nakon ovog pojeftinjenja, cijene goriva pale su za još pet feninga, pa su u sedam dana pale za 0,10 KM. Međutim, već tada su se distributeri "ogradili" pričom da umanjuju cijene samo zahvaljujući povoljnijoj situaciji na svjetskom tržištu, a ne protestima i jasno stavili do znanja da će poskupljenjem goriva biti propraćen svaki skok cijena na svjetskom tržištu.

Inače, cijena sjevernomorske nafte brent je ovih dana porasla, a juče je bila 77,5 dolara po barelu.