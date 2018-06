Gorivo za sedam dana jeftinije za 10 feninga

BANJALUKA - Vozači u Republici Srpskoj, poslije stresnog perioda koji su preživjeli zbog skakanja cijena goriva, juče su se bar malo obradovali novoj korekciji cijena goriva na pojedinim pumpama, koje su u zavisnosti od distributera smanjene u prosjeku za oko 0,05 KM.

To je drugi val pojeftinjenja za sedmicu dana, pa su ukupno u tom periodu cijene pale za oko 0,10 KM.

Litar dizela je juče na banjalučkim pumpama koštao od 2,14 do 2,20 KM, a benzina 95 od 2,14 do 2,19 KM.

Benzin 98 juče je koštao od 2,14 do 2,30 KM, dok je cijena plina od 0,99 do 1,06 KM po litru u zavisnosti od pumpe.

Kako kažu distributeri, korekcije cijena nisu posljedica protesta vozača, koji su na sat zaustavljali svoja vozila, već isključivo zbog smanjenja cijena na tržištu.

Kako saznajemo, u FBiH nije bilo drugog talasa pojeftinjenja, i tamo još uvijek traju korekcije na pumpama po osnovu prošlosedmičnog prvog talasa pojeftinjenja za 0,05 KM.

Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport RS, rekao je juče za "Nezavisne" da je van granica BiH, te da nije čuo za novo pojeftinjenje, ali ga je ova vijest ipak obradovala.

"To je dobra vijest i još kad bi gorivo palo za dodatnih 0,10 KM, mi bismo bili zadovoljni", kaže Grbić.

Prevoznici se na sastanku održanom u nedjelju inače nisu složili sa pojeftinjenjem od 0,05 KM i tražili su da to bude 30 feninga, zatim da se pod hitno uvedu vinjete za strane prevoznike da i oni plaćaju korišćenje puteva u BiH i na osnovu tih sredstava da se smanje obaveze prevoznika iz RS i BiH u vidu plaćanja putarine kada registruju teretna vozila.

Kako su nam juče rekli na "Nešković pumpi" u banjalučkom naselju Lazarevo, cijene su opet korigovane.

"To je još jedno pojeftinjenje za sedam dana u prosjeku za 0,05 KM, a 13. juna je bilo pojeftinjenje takođe za oko 0,05 KM, tako da smo u sedmici imali dva puta korekcije cijena i gorivo je niže za oko 10 feninga kada govorimo konkretno o pumpi u Lazarevu. Novo pojeftinjenje nije posljedica protesta, već kretanja na svjetskom tržištu", kažu na ovoj pumpi.

Napominju da su, što se tiče distributera, postupili krajnje korektno prema potrošačima.

"Naša marža je minimalna, cijena je transparentna u rafineriji i ako se tome dodaju troškovi transporta, skladištenja, radnika i ostali troškovi koji utiču na cijenu, mislimo da je ovo stvarno krajnje korektno pojeftinjenje. Ono što bi uticalo na još nižu cijenu sigurno nije u našim rukama", kažu na "Nešković pumpi" u Lazarevu.

Kako su nam rekli u Federalnom ministarstvu trgovine, od prošle sedmice traje postupak pojeftinjenja na pumpama koje nisu u prvom talasu promijenile cijene.

"To je pojeftinjenje za oko 0,05 KM, i oni koji još nisu izvršili korekcije, to će uraditi do kraja sedmice budući da imamo 680 pumpi. Da li će biti novih korekcija, zasad ne možemo prognozirati", kažu u Federalnom ministarstvu trgovine za "Nezavisne".